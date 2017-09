Cận cảnh hậu quả bão “quái vật” Irma gây ra ở Cuba

Bão Irma đi qua khu vực Camaguey Archipelago của Cuba ngày 9/9 (theo giờ địa phương), với sức gió lên tới 260 km/giờ. Ảnh: AFP/Getty. Cảnh tượng về hậu quả do bão ở miền Bắc Cuba cũng giống như những hòn đảo Caribe khác sau khi Irma đi qua: biển động mạnh, mưa lớn, cây đổ, nhà sập, đồ đạc bị cuốn phăng… Ảnh: AFP/Getty. Để chủ động phòng tránh thiệt hại do bão Irma gây ra, nhà chức trách Cuba đã cho 11 triệu dân di tản đến những nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Ảnh: AP. Vùng duyên hải phía Bắc Trung Bộ của Cuba là khu vực chịu tác động mạnh nhất của bão Irma. Ảnh: Reuters. Truyền hình địa phương liên tục đưa tin về mức độ thiệt hại, cập nhật tình hình gió giật mạnh và mưa lớn tại các khu vực mà bão quét qua, như tỉnh Ciego de Avila. Ảnh: AFP/Getty. Trước đó, cơ quan khí tượng Cuba đã cảnh báo cơn bão sẽ tạo nên những cột sóng cao tới 3m khi quét qua vùng duyên hải phía Bắc và Trung Cuba và phía Tây Bắc quần đảo Bahamas. Ảnh: AP. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, mức độ thiệt hại tiếp tục tăng nhanh chóng khi bão di chuyển dọc duyên hải phía Bắc Cuba theo hướng Tây về các tỉnh Sancti Spiritus và Villa Clara trước khi chuyển hướng lên phía Bắc tiến vào bang Florida của Mỹ vào sáng 10/9 (theo giờ địa phương). Ảnh: Reuters. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ở Cuba bị ngập, hiện chưa có báo cáo về con số thương vong do bão Irma gây ra ở Cuba. Ảnh: AFP/Getty. Những con sóng lớn tung bọt trắng xóa ở khu vực đại lộ El Malecon, La Habana. Ảnh: Reuters. Bị sức quật mạnh của bão Irma, cây cối đổ la liệt trên một con phố ở Cuba. Ảnh: AP. Bão Irma quật đổ nhiều cột điện, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở nhiều khu vực. Ảnh: Reuters. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố truyền tải điện năng. Ảnh: Reuters. Bão Irma sau khi càn quét Cuba đã hạ xuống còn cấp 4 và đang hướng tới khu vực bờ biển vịnh Florida, Mỹ. Ảnh: Daily Mail./. http://streaming.vov.vn/2017_09_10/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Hurricane_Irma_hits_Cuba_.mp4

