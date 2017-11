Cảnh dân Mỹ chật vật về nhà vào Lễ Tạ ơn

Một cặp đôi bịn rịn chia tay trong khi đợi chuyến tàu ngày 22/11 để trở về nhà vào dịp Lễ Tạ ơn ở ga Pennsylvania, thành phố New York. Ở một góc khác của ga Pennsylvania, một nữ hành khách thất thểu ngồi ngay trên đống hành lý trong lúc chờ tàu. Đây là tình cảnh chung của nhiều hành khách. Hàng ghế ngồi chờ tàu ưu tiên cho người già và phụ nữ có con nhỏ. Trong ảnh là một người mẹ mệt mỏi ôm đứa con chờ chuyến tàu trở về nhà vào Lễ Tạ ơn. Một số người có thể chọn du lịch vào Lễ Tạ ơn… … nhưng đa số người Mỹ chọn về đoàn tụ với gia đình vào dịp này. Cũng như cảnh về quê ăn Tết ở nhiều nước châu Á, giao thông dịp Lễ Tạ ơn được xem là nỗi ác mộng của nhiều người Mỹ. Một người đàn ông tranh thủ lướt mạng trong lúc chờ tàu. Nhiều người lên kế hoạch đi lại trước rất lâu và cũng có nhiều trang web hướng dẫn đi lại để tránh những điểm tắc nghẽn… … nhưng vẫn khó tránh khỏi cảnh chờ đợi. Cảnh chờ đợi làm thủ tục an ninh ở sân bay O’Hare, Chicago, Illinois ngày 21/11, trước dịp Lễ Tạ ơn. Lượng người đi lại tăng đột biến nên an ninh cũng được tăng cường. Xa lộ ở Chicago, Illinois, chứng kiến cảnh ách tắc kéo dài vì đoàn người trở về nhà. Từng đoàn xe, đoàn tàu nối đuôi nhau chở hành khách kịp về đoàn tụ với gia đình dịp Lễ Tạ ơn./. http://streaming.vov.vn/2017_11_24/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Tac_duong_Le_Ta_on_o_My.mp4

