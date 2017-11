Chùm ảnh không khí Giáng sinh ngập tràn ở Nhà Trắng

Một vũ công ballet biểu diễn trong lúc Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump chuẩn bị đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Giáng sinh ở Nhà Trắng hôm 27/11/2017. Cây Giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy ở khu vực sảnh Cross Hall ở Nhà Trắng. Đệ nhất Phu nhân Phu nhân Melania chào đón các em học sinh đến tham quan Nhà Trắng. Chiếc bánh gừng hình Nhà Trắng được trưng bày tại phòng ăn. Bà Melania kiểm tra công tác chuẩn bị Giáng sinh ở Nhà Trắng. Hình ảnh cây Giáng sinh phản chiếu trong một tấm gương ở Nhà Trắng. Những khung ảnh in hình các Tổng thống Mỹ trong Phòng Xanh. Các em học sinh thích thú vây xung quanh Đệ nhất Phu nhân Melania Trump. Bà Melania tận tình hướng dẫn các em nhỏ vẽ tranh, tô màu. Không khí Giáng sinh ngập tràn sảnh Grand Foyer. Phòng Đỏ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho Giáng sinh. Kẹo trang trí đủ các chủng loại trong Phòng Đỏ. Các em học sinh trong vòng tay của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump. Bên trong Phòng phía Đông ở Nhà Trắng. Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên của gia đình Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng. Với chủ đề "Những truyền thống lâu đời", có tổng cộng 53 cây thông Noel, trên 12.000 đồ trang trí cùng 18.000 bóng đèn được sử dụng để trang hoàng Nhà Trắng theo ý tưởng của bà Melania. Công việc trang trí Nhà Trắng do hơn 150 tình nguyện viên thực hiện. Bà Melania là người chịu trách nhiệm chính "phù phép" cho Nhà Trắng trong dịp Giáng sinh năm nay. Cây Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng năm nay cao gần 6m được đặt trong Phòng Xanh cũng là cây cao nhất trong tổng số 53 cây. Đệ nhất phu nhân Melania đích thân lựa chọn từng chi tiết trang trí. Để nối tiếp truyền thống, các cây thông đều được trang trí bằng các món đồ mang con dấu của 50 bang và vùng lãnh thổ của nước Mỹ. "Tổng thống, Barron và tôi rất háo hức đón lễ Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi trong Nhà Trắng. Cũng như với nhiều gia đình khắp nước Mỹ, kỳ nghỉ truyền thống này rất quan trọng với chúng tôi. Thay mặt chồng tôi và Barron, tôi muốn chúc mọi người một Giáng sinh an lành và mùa lễ nhiều niềm vui", bà Melania nói trong đoạn video đăng trên Twitter./. http://streaming.vov.vn/2017_11_28/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/nha_trang.mp4

