Chùm ảnh: Những món đồ gợi nhớ về một thời Xô viết khó quên

Công nhân nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Alma-Atinskaya hăng say sản xuất. Bức ảnh chụp năm 1971. Chiếc xe taxi cải tiến. Đây là sản phẩm của các nhà thiết kế Yu. Dolmatovsky, A. Olshanetsky, A. Chernyaev ra mắt năm 1964. Chiếc xe nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng thiết kế Moscow. Những chiếc bếp gas và bếp điện "Lysva" tại nhà máy luyện kim Lysvensky (LMZ) năm 1973. Các công nhân và kỹ sư của nhà máy ô tô Izhevsk nghiên cứu phát triển những mẫu xe mới ở Izhevsk, Cộng hòa Udmurt năm 1979. Các nhà thiết kế của nhà máy giày "Paris Commune" thảo luận về các mẫu sản phẩm, năm 1984. Giường tầng dành cho trẻ em do Viện nghiên cứu về thẩm mỹ kỹ thuật của Liên Xô thiết kế và được nhà máy đồ gỗ trường học Tbilisi chế tác năm 1976. Nhà thiết kế thời trang Vyacheslav Zaitsev với các mẫu thiết kế phác thảo, năm 1964. Các nghệ nhân làm việc tại nhà máy chế tác gốm nghệ thuật Kaunas, Litva, năm 1985. Những món đồ ren là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Thủ công mỹ nghệ Moscow được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian, năm 1979. Một sinh viên của Trường Mỹ thuật Công nghiệp Moscow vẽ phác thảo mẫu máy bay siêu nhẹ một chỗ ngồi, năm 1987. Các nhà thiết kế của nhà máy đồ chơi Moscow chế tác quà lưu niệm - linh vật Olympic 1980. A. Briedis - một trong những chuyên gia hàng đầu của văn phòng thiết kế Riga Carriage Building Plant nghiên cứu các dự án mới, năm 1983. Các sinh viên khoa thiết kế thời trang của Học viện công nghệ thử một mẫu áo choàng mới. Bức ảnh chụp năm 1985. BelAZ-540, một mẫu xe tải nặng của Liên Xô do V. Kobylinsky thiết kế, năm 1965. Những tấm panel trang trí ấn tượng trong căng tin của Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghiệp Xi măng Liên Xô, năm 1973. Căn bếp mang tên "Hiệu ứng" được Nhà máy đồ nội thất Salsky sản xuất năm 1987. Bên trong một phòng nghiên cứu tại Viện nghiên cứu khoa học Liên Xô về thẩm mỹ công nghệ, năm 1974. Phòng thiết kế công nghiệp tại nhà máy sản xuất máy tính điện tử ở Kiev, năm 1980./.

Công nhân nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Alma-Atinskaya hăng say sản xuất. Bức ảnh chụp năm 1971. Chiếc xe taxi cải tiến. Đây là sản phẩm của các nhà thiết kế Yu. Dolmatovsky, A. Olshanetsky, A. Chernyaev ra mắt năm 1964. Chiếc xe nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng thiết kế Moscow. Những chiếc bếp gas và bếp điện "Lysva" tại nhà máy luyện kim Lysvensky (LMZ) năm 1973. Các công nhân và kỹ sư của nhà máy ô tô Izhevsk nghiên cứu phát triển những mẫu xe mới ở Izhevsk, Cộng hòa Udmurt năm 1979. Các nhà thiết kế của nhà máy giày "Paris Commune" thảo luận về các mẫu sản phẩm, năm 1984. Giường tầng dành cho trẻ em do Viện nghiên cứu về thẩm mỹ kỹ thuật của Liên Xô thiết kế và được nhà máy đồ gỗ trường học Tbilisi chế tác năm 1976. Nhà thiết kế thời trang Vyacheslav Zaitsev với các mẫu thiết kế phác thảo, năm 1964. Các nghệ nhân làm việc tại nhà máy chế tác gốm nghệ thuật Kaunas, Litva, năm 1985. Những món đồ ren là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Thủ công mỹ nghệ Moscow được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian, năm 1979. Một sinh viên của Trường Mỹ thuật Công nghiệp Moscow vẽ phác thảo mẫu máy bay siêu nhẹ một chỗ ngồi, năm 1987. Các nhà thiết kế của nhà máy đồ chơi Moscow chế tác quà lưu niệm - linh vật Olympic 1980. A. Briedis - một trong những chuyên gia hàng đầu của văn phòng thiết kế Riga Carriage Building Plant nghiên cứu các dự án mới, năm 1983. Các sinh viên khoa thiết kế thời trang của Học viện công nghệ thử một mẫu áo choàng mới. Bức ảnh chụp năm 1985. BelAZ-540, một mẫu xe tải nặng của Liên Xô do V. Kobylinsky thiết kế, năm 1965. Những tấm panel trang trí ấn tượng trong căng tin của Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghiệp Xi măng Liên Xô, năm 1973. Căn bếp mang tên "Hiệu ứng" được Nhà máy đồ nội thất Salsky sản xuất năm 1987. Bên trong một phòng nghiên cứu tại Viện nghiên cứu khoa học Liên Xô về thẩm mỹ công nghệ, năm 1974. Phòng thiết kế công nghiệp tại nhà máy sản xuất máy tính điện tử ở Kiev, năm 1980./.