Able- chú mèo dễ thương ở Thái Lan dù bị cụt đuôi và 2 chân trước

Chú mèo Able hiện đang sống cùng bà Walai Sriboonvorakul, 49 tuổi ở Chiang Mai. (ảnh: Able Maew/Instagram). Bà Walai Sriboonvorakul cho biết, lần đầu gặp Able sống lang thang trên đường phố, bà đã rất xót thương cho hoàn cảnh đặc biệt của chú. (ảnh: Able Maew/Instagram). Kể từ đấy, bà Walai Sriboonvorakul đưa Able về nhà nuôi để có người bầu bạn cùng bà sớm hôm.(ảnh: Able Maew/Instagram). Bà đã chăm sóc rất tận tình cho Able, để chú có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. (ảnh: Able Maew/Instagram). Sau 2 năm, Able đã dần dần hồi phục, trở thành một con mèo linh hoạt, nhanh nhẹn và khéo léo dù cơ thể chú bị khuyết mất 2 chân. (ảnh: Able Maew/Instagram). Bà Walai Sriboonvorakul cho biết, bà gọi chú mèo này là Able - có nghĩa là "Có thể" vì chú có thể làm được bất cứ điều gì giống như những con mèo bình thường khác. (ảnh: Able Maew/Instagram). Những bức ảnh về chú mèo Able nhanh chóng lan truyền và nổi tiếng trên mạng xã hội. (ảnh: Able Maew/Instagram). Nhiều người cho biết, Able là nguồn cảm hứng sống mỗi ngày của họ. (ảnh: Able Maew/Instagram). Able chẳng hề bận tâm đến khiếm khuyết của mình. (ảnh: Able Maew/Instagram). Chú vô tư và thoải mái chạy nhảy, chơi đùa, thậm chí bắt chuột. (ảnh: Able Maew/Instagram). Hàng chục ngàn người theo dõi Able trên Facebook và Instargram mỗi ngày. (ảnh: Able Maew/Instagram).

