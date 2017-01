Người Đức được khuyên: “Nên đi như chim cánh cụt” khi trời quá lạnh

Lời khuyên này được đưa ra trên trang web chính thức của Hiệp hội Giải phẫu và Chỉnh hình Đức.

Để giải thích cho lời khuyên kỳ lạ này, các nhà giải phẫu cho biết, trọng lượng của người sẽ được chia đều sang 2 chân, khiến họ dễ bị mất thăng bằng khi bước đi, gây ra tình trạng trượt ngã trên các vỉa hè trơn trượt.

Người dân Berlin được khuyên nên đi như chim cánh cụt để tránh trơn trượt. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chim cánh cụt thường bước đi trong trạng thái ngả mình về phía trước. Vì vậy, khi bước đi giống chim cánh cụt, trọng tâm của cơ thể của người sẽ được đặt ở phía trước, giảm tình trạng trượt ngã.

Vào tháng 1/2014, do bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của các nhà khí tượng về nhiệt độ thấp ở Berlin, chính quyền thành phố đã bị lên án do không rắc muối mỏ lên mặt đường để tránh trơn trượt cho người dân. Chính vì vậy, trung tâm cứu hộ thành phố đã phải tiếp nhận hơn 750 cuộc gọi cấp cứu do ngã gãy xương. Các phòng cấp cứu trong thành phố cũng trở nên chật cứng vì lý do tương tự.

Nhiệt độ ở Berlin được dự báo sẽ giảm xuống còn -10oC vào thứ Bảy tới./.