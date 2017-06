Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

Trong suốt tháng lễ Ramadan, người Hồi giáo ở khắp nơi trên thế giới nhịn ăn nhịn, uống cả ngày và phải đợi đến khi tắt nắng mới được ăn. Bữa tối đó gọi là Iftar và thực đơn của họ rất đa dạng, có thể thanh tịnh như vài miếng hoa quả và bánh mì đến những bữa tiệc linh đình, quây quần bên nhau. Trong ngôi lều của một gia đình ở Bờ Tây là bữa tối Iftar với cơm và thịt. Một lão ngư 65 tuổi ở ngoại ô Karachi, Pakistan thì hài lòng với vài miếng pakora (thịt rán) với hoa quả, bánh pudding và nước ngọt cho bữa Iftar của mình. Một bồi bàn chuẩn bị thức ăn cho bữa Iftar tại khách sạn Ritz Carlton ở Manama, Bahrain. Những công nhân xưởng gạch ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, quây quần bên nhau khi nắng tắt để thưởng thức bữa Iftar. Anh Ahmet Ilevi, 35 tuổi, trông con trong lúc đợi vợ chuẩn bị bữa Iftar. Cả gia đình người Syria này đang sống trong trại tị nạn ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng An ninh Quốc gia Palestin dùng bữa Iftar tại căn cứ ở Bờ Tây. Bữa ăn tiêu chuẩn của họ là thịt gà, cơm và bánh mì. Một bữa ăn Iftar điển hình ở Afghanistan khá đơn giản với bánh mì tròn và cà ri. Bữa Iftar của một lao động người Bangladesh ở Singapore chủ yếu là hoa quả. Cụ Abdi Hasan, 78 tuổi, ở Mogadishu, Somalia, đến nhận bánh mì từ thiện cho bữa Iftar. Thi thoảng cụ được đổi món bằng món bánh vòng. Cô Yasmine Diane (thứ 3 từ trái sang), 22 tuổi, dùng bữa Iftar với gia đình ở Abidjan, Cote D'Ivoire. Món ăn yêu thích trong bữa Iftar của gia đình này là thịt gà và khoai tây. Binh sỹ quân đội Syria ăn bữa Iftar ngay tại vị trí khi đang làm nhiệm vụ ở trại huấn luyện ngoại ô Damascus. Anwaar Hussain, 35 tuổi, cùng đồng nghiệp dùng bữa ngay tại một xưởng cơ khí ở Dehli, Ấn Độ. Bữa Iftar của Anwaar có bánh chiên, salad hoa quả Bữa Iftar ở khu vực do phe đối lập kiểm soát tại tỉnh Idlib, Syria, chỉ có bánh mì, phô mai và ít dưa hấu. Cô Sanaa (giữa) cùng bầy con và người họ hàng dùng bữa Iftar ngay trên phố, bên ngoài một cửa hàng quần áo ở thủ đô Beirut của Lebanon. Một bữa tiệc Iftar ngay bên bờ biển Ain Diab ở Casablanca, Morocco. Thực đơn của bữa tiệc Iftar trên bãi biển này gồm có nước hoa quả, bánh pizza, Pastry và trứng. Những tài xế lái xe ba gác ở Philippines dừng lại một quán ven đường dùng bữa Iftar ngay khi trời tắt nắng. Bánh cá, bánh thịt gà, bánh gạo bình dân cho bữa Iftar đơn giản của những người lái xe ba gác ở Philippines. Thợ mỏ ở Kalanj, Bosnia và Herzegovina, dùng bữa Iftar ngay trong căn hầm của mỏ than Haljinici.

