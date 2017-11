Ấn tượng hình ảnh Los Angeles và New York nhìn từ trên cao

Khu Disneyland tại Los Angeles. Giao lộ Thẩm phán Harry Pregerson tại Los Angeles gồm 2 cầu vượt Glenn Anderson và Habor thông xe vào năm 1993 và có điểm cao nhất lên đến 40m. Tòa tháp cao 425,5m trên Đại lộ Park ở New York là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới. Bãi biển Long Beach ở Los Angeles. Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Khu Beverly Hills, Los Angeles. Phim trường Universal tại Los Angeles. Tượng Nữ thần Tự do tại New York. Quảng trường Thời đại, New York. Đảo Termial, Los Angeles. Nhà ga Trung tâm New York. Sân bay Quốc tế Los Angeles. Thị trấn Styveant, New York. Khu dân cư Park La Brea tại Los Angeles. Khu dân cư Carson cũng tại Los Angeles. Tòa tháp Empire State tại New York. Khu vực Đài Tưởng niệm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở New York. Bùng binh Colombus ở New York. Khu cầu cảng Manhattan Beach ở Los Angeles. Khu cảng Long Beach ở Los Angeles./. http://streaming.vov.vn/2017_11_14/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/NYC_Aerial_View_4K.mp4

