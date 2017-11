Ảnh: Khi động vật “chễm chệ” ngồi trong khoang hành khách trên máy bay

Trang Bored Panda mới đây đã tập hợp những trường hợp thú vị khi động vật được lên khoang hành khách trên máy bay. Đây là bức ảnh một người phụ nữ tình cờ bắt gặp chú chó Corgi được chủ bế lên máy bay. Các hãng hàng không thường chỉ chấp nhận cho động vật lên khoang hành lý, nơi áp suất khí quyển lẫn nhiệt độ ít khi được điều chỉnh. Tuy nhiên, một số hãng hàng không trên thế giới từng gây chú ý vì cho động vật, đặc biệt là thú cưng lên khoang hành khách như chú chó này. Để được di chuyển cùng thú cưng trong khoang hành khách trên máy bay, lý do mà người chủ phải đưa ra thường là vì họ cần sự hỗ trợ về tinh thần và tình cảm từ chúng. Daniel là một chú vị hỗ trợ tinh thần như thế và đây là ảnh chú lên khoang hành khách bay tới thành phố Asheville, Bắc Carolina, Mỹ. Chú gà tây này cũng là một “thú cưng trị liệu tâm lý” cho hành khách đi cùng. Chú ngựa lùn tên Apple này cũng là thú cưng hỗ trợ tâm lý. Một số con vật đang “làm nhiệm vụ” cũng được lên khoang hành khách. Tất nhiên, “chủ-tớ” đều phải chứng minh với hãng hàng không rằng chúng sẽ ngoan ngoãn và tôn trọng trật tự trên suốt chuyến bay. Nhưng vẫn sẽ có những “hành khách” 4 chân tỏ ra lo lắng. Một người chia sẻ trên Bored Panda rằng chú chó của vị khách phía trước đã ngồi yên suốt chuyến bay 5 tiếng đồng hồ mà không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào. Một tiếp viên hàng không chia sẻ: “Đây là hành khách đáng yêu nhất tôi từng gặp trong đời”. Một tiếp viên khác thì cho biết, chú chó này là khách hàng thường xuyên và luôn bay trên khoang hạng nhất. Nhìn chung động vật trên khoang hành khách vẫn không được lên ghế. Chúng phải nằm trong ổ, túi hoặc lồng riêng. Hoặc chó nhỏ có thể ngồi trên đùi của chủ như em bé. Tuy nhiên chú mèo này phớt lờ điều đó và dường như thích ngủ gật trên ghế hơn. Chú chó này cũng được chủ mua riêng cho một chỗ ngồi bên cạnh. Ban đầu còn sợ sệt nhưng sau đó chú chó này đã biết tận hưởng chỗ ngồi riêng trên khoang hành khách. Chú chó này thậm chí còn quay xuống “tán gẫu” với hành khách đi cùng. Một chú chó được gặp phi công để cảm ơn ông sau chuyến bay an toàn. Chú chim cánh cụt này cũng có vinh dự tương tự. Chú chó này còn “oai” hơn khi được ngồi cạnh chủ trên máy bay cá nhân loại nhỏ và được đeo ốp bảo vệ tai. Nhưng không thể sánh bằng đàn 80 con diều hâu được một hoàng tử Saudi Arabia mua cho 80 ghế trên một chuyến bay. Chú gấu Koala này được tiếp viên hàng không chăm sóc tận tình. Hành khách siêu nhỏ, chú rắn xanh này cũng vậy. Chú Kangaroo này thoải mái trong chiếc ổ êm ấm và được thắt dây an toàn như mọi hành khách. Thậm chí lợn cũng từng được lên khoang hành khách. Nhưng lật lại lịch sử thì đây mới là chú lợn đầu tiên trên thế giới được bay trong chuyến cất cánh lịch sử ở Leysdown (Kent, nước Anh), ngày 4/11/1909./.

