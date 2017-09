Ảnh: Tình cảm đặc biệt của người Mỹ với chó mèo trong đợt lũ Harvey

Một phụ nữ sơ tán khỏi nhà mình ở Orange, Texas (Mỹ) vào hôm 30/8 cùng với chú chó cưng. Ảnh: Reuters. Anh Josh Benoit mang con chó khổng lồ Lilly ra khỏi đoạn đường ngập lụt Tram ở Beaumont, Texas. Ảnh: AP. Carson Littlefield bế chú chó Spike tới nơi an toàn ở Beaumont. Ảnh: AP. Giới chức bang Texas (Mỹ) liên tục cảnh báo người dân bỏ lại thú cưng để bảo đảm an toàn tính mạng của chính họ trong đợt lũ do bão Harvey. Tuy nhiên nhiều người vẫn cố mang theo thú cưng. Ảnh: AP. Một tình nguyện viên đã cứu hộ gia đình này cùng các con chó của họ, rồi đưa tất cả rời khỏi ngôi nhà ngập lụt. Ảnh: AP. Ẵm cún cưng khi đi thuyền rời khỏi nơi ngập nặng. Ảnh: Reuters. Chú chó đốm được chủ nhân bế khi lội nước. Ảnh: Reuters. Jannett Martinez ôm chú mèo Gigi khi cả hai đi thuyền ra khỏi khu dân cư gần hồ trữ nước Addicks. Ảnh: AP. Chú chó này đang đợi chủ trong chuồng tại nơi tránh lụt bão ở trung tâm thành phố Houston. Ảnh: Reuters. Người dân dỡ đồ đạc và chó khỏi thuyền khi họ vượt qua một cây cầu. Ảnh: Reuters. Người phụ nữ co ro ôm chú chó của mình khi di chuyển lên vùng đất cao sau khi rời bỏ nhà cửa bị ngập lụt. Ảnh: Reuters. Chú chó poodle và chủ nhân của nó sử dụng một đệm nước để nổi trên mặt nước khi đợi cứu hộ. Ảnh: Reuters. Vợ chồng anh Lozenzo và chị Danielle bên lũ chó của họ tại Trung tâm Hội nghị George R. Brown được dùng làm nơi tạm trú cho người sơ tán lũ. Ảnh: Reuters. Cặp vợ chồng già đi sơ tán và xách lũ chó của mình vào khu tạm trú. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, trong đợt lũ vừa qua ở Texas, cũng có không ít chú chó không may bị bỏ lại. Không những vậy, chủ nhân của chúng còn không kịp tháo xích cho chúng. Ảnh: Connellah. Một chú mèo đang cố tìm chỗ đất khô quanh một khu chung cư ở Houston. Ảnh: Getty./.

