Ảnh: Tình người ấm áp giữa lụt lội khủng khiếp vì bão Harvey

Hai người phụ nữ cõng nhau vượt qua con đường ngập sâu trong nước lũ sau khi cơn bão Harvey quét qua thành phố Houston. Ảnh: AP. Hai người đàn ông hợp sức đẩy chiếc ô tô lên khỏi một đoạn đường ngập nước. Ảnh: EPA. Một người phụ nữ được người đàn ông trợ giúp để vượt qua đoạn đường ngập nước trên cao tốc 225. Ảnh: Reuters. Cụ bà Sterling Broughton được đưa lên thuyền cứu hộ di chuyển khỏi căn nhà bị ngập nước ở Dickinson, Texas. Ảnh: Reuters. Các binh sĩ của lực lược vệ binh quốc gia ở Texas hỗ trợ sơ tán người dân ở các khu vực ngập nặng ở Houston, Texas. Ảnh: Reuters. Cô Lisa Rehr ôm chặt cậu con trai 4 tuổi trong lúc chờ để chuyển đồ đạc đến một nơi tạm trú sau khi gia đình cô mất nhà cửa vì bão Harvey. Ảnh: Reuters. Wilford Martinez (phải) may mắn được cứu thoát khỏi chiếc xe ngập nước trên cao tốc 610. Ảnh: AP. Những người hàng xóm giúp đưa một cụ ông ở Friendswood, Texas đến nơi an toàn sau khi bão Harvey đổ bộ vào khu vực này. Ảnh: AP. Hai người đàn ông cùng nhau vượt qua con đường ngập sâu trong nước ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Ảnh: AP. Người đàn ông cố gắng giúp đưa một người phụ nữ ra khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: AP. Đôi bạn trẻ cùng nhau bước đi dưới cơn mưa trắng trời ở Houston. Ảnh: AP. Ông bố công kênh cậu con trai vượt qua con đường ngập nước dưới trời mưa như trút ở Houston. Ảnh: AP. Cụ bà được đưa lên thuyền để tới nơi tạm trú tránh lũ lụt. Ảnh: AP. Thuyền của lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: AP. Các thanh niên hợp sức đẩy chiếc ô tô bị ngập nước lên một khu vực cao ráo hơn. Ảnh: AP. Bà Neri Sanchez mừng rơi nước mắt vì gặp được cậu cháu trai 1 tuổi. Trước đó, hai bà cháu phải lên hai chiếc thuyền cứu hộ khác nhau. Ảnh: AP. Người phụ nữ lớn tuổi cùng chú chó cưng nằm trên một chiếc phao cao su trôi giữa dòng nước trên đại lộ Scarsdale ở Houston, Texas. Ảnh: Reuters. Người dân dùng thuyền nhỏ để cứu những người lái xe bị mắc kẹt trên đại lộ 45 ở Houston. Ảnh: Reuters. Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên đường sơ tán đến Trung tâm Hội nghị George R. Brown ở Houston. Ảnh: Reuters. Một cô gái may mắn được cứu sau khi bị mắc kẹt vì mưa lũ ở Pearland, ngoại ô Houston. Ảnh: Reuters./.

