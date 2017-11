Ảnh: Vẻ đẹp đáng kinh ngạc của nữ phóng viên “siêu vòng 3” Brazil

Chân dung nữ phóng viên Brazil Rosie Oliveira với vẻ đẹp mê hồn. Cô là người ủng hộ nữ quyền và việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Missbumbumbrasil. Nhà báo Rosie (bìa phải) mới đây đã “tranh tài” trong đêm chung kết cuộc thi Miss Bumbum 2017 của Brazil, vào hôm 7/11. Ảnh: EPA. Rosie chia sẻ tấm ảnh mình mặc áo tắm trên trang mạng xã hội Instagram. Ảnh: Instagram. Rosie khoe cơ bụng 6 múi đáng ngưỡng mộ trong đêm chung kết cuộc thi Miss Bumbum đẹp của Brazil tổ chức ở thành phố Sao Paulo. Ảnh: Getty. Nữ nhà báo Rosie đến từ bang Amazonas của Brazil, nơi có rừng nhiệt đới Amazon bạt ngàn. Ảnh: Missbumbumbrasil. Rosie sở hữu số đo vòng 3 là 100cm. Ảnh: Missbumbumbrasil. Người đẹp tóc vàng năm nay 28 tuổi. Ảnh: Mbbbrasil. Rosie khoe bức ảnh thể hiện quá trình luyện tập để có vóc dáng khỏe mạnh và vòng 3 gợi cảm. Ảnh: Instagram. Để có mặt trong đêm chung kết Miss Bumbum, Rosie đã phải vượt qua trở ngại lớn từ chính chồng mình, người đã ép Rosie phải chọn hoặc anh ta hoặc cuộc thi. Ảnh: AFP. Rosie đã rất xúc động khi ban giám khảo tuyên bố cô đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi nổi tiếng Brazil này sau khi đánh bại 14 thí sinh khác đến từ các bang của Brazil, nhờ vào vẻ đẹp khá toàn diện. Ảnh: Getty. Một nét đặc biệt của Rosie là cô rất quan tâm đến chính trị. Cô muốn có cải cách chính trị ở Brazil để bảo đảm y tế, giáo dục và an toàn cho tất cả mọi người. Ảnh: AFP. Khi Rosie đoạt giải nhất, thí sinh Grazy Alves (ảnh) của bang Bahia đã ghen tị nói rằng Rosie “quá gầy” nên không xứng đáng. Ảnh: AFP. Quả thực ngoài Rosie ra thì sự kiện Miss Bumbum năm nay có rất nhiều ứng viên nóng bỏng. Ảnh: Missbumbumbrasil. Chữ viết tắt PR trên áo tắm của ứng viên này là để chỉ bang Parana của Brazil. Năm nay cuộc thi “thanh nhã” hơn các năm trước do có thêm quy định: vòng 3 không được vượt quá 107cm. Ảnh: Mbbbrasil. Nhan sắc đại diện cho bang Mato Grosso do Sul. Số đo vòng 3 của cô gái này là 104cm. Ảnh: Mbbbrasil. Mỹ nhân bang Rondonia trong màu áo đội tuyển bóng đá Brazil. Xã hội Brazil nói chung và các cô gái Brazil nói riêng rất quan tâm đến vòng 3. Ảnh: Mbbbrasil. Đại diện của bang Mato Grosso (khác với bang Mato Grosso do Sul). Hiện nay ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những cuộc thi “nhại” theo Miss Bumbum. Ảnh: Mbbbrasil. http://streaming.vov.vn/2017_11_27/1bk6qYJmfyo/20_Miss_Bumbum_2017__Oliveira__Amazonas_Brazil.mp4

Chân dung nữ phóng viên Brazil Rosie Oliveira với vẻ đẹp mê hồn. Cô là người ủng hộ nữ quyền và việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Missbumbumbrasil. Nhà báo Rosie (bìa phải) mới đây đã “tranh tài” trong đêm chung kết cuộc thi Miss Bumbum 2017 của Brazil, vào hôm 7/11. Ảnh: EPA. Rosie chia sẻ tấm ảnh mình mặc áo tắm trên trang mạng xã hội Instagram. Ảnh: Instagram. Rosie khoe cơ bụng 6 múi đáng ngưỡng mộ trong đêm chung kết cuộc thi Miss Bumbum đẹp của Brazil tổ chức ở thành phố Sao Paulo. Ảnh: Getty. Nữ nhà báo Rosie đến từ bang Amazonas của Brazil, nơi có rừng nhiệt đới Amazon bạt ngàn. Ảnh: Missbumbumbrasil. Rosie sở hữu số đo vòng 3 là 100cm. Ảnh: Missbumbumbrasil. Người đẹp tóc vàng năm nay 28 tuổi. Ảnh: Mbbbrasil. Rosie khoe bức ảnh thể hiện quá trình luyện tập để có vóc dáng khỏe mạnh và vòng 3 gợi cảm. Ảnh: Instagram. Để có mặt trong đêm chung kết Miss Bumbum, Rosie đã phải vượt qua trở ngại lớn từ chính chồng mình, người đã ép Rosie phải chọn hoặc anh ta hoặc cuộc thi. Ảnh: AFP. Rosie đã rất xúc động khi ban giám khảo tuyên bố cô đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi nổi tiếng Brazil này sau khi đánh bại 14 thí sinh khác đến từ các bang của Brazil, nhờ vào vẻ đẹp khá toàn diện. Ảnh: Getty. Một nét đặc biệt của Rosie là cô rất quan tâm đến chính trị. Cô muốn có cải cách chính trị ở Brazil để bảo đảm y tế, giáo dục và an toàn cho tất cả mọi người. Ảnh: AFP. Khi Rosie đoạt giải nhất, thí sinh Grazy Alves (ảnh) của bang Bahia đã ghen tị nói rằng Rosie “quá gầy” nên không xứng đáng. Ảnh: AFP. Quả thực ngoài Rosie ra thì sự kiện Miss Bumbum năm nay có rất nhiều ứng viên nóng bỏng. Ảnh: Missbumbumbrasil. Chữ viết tắt PR trên áo tắm của ứng viên này là để chỉ bang Parana của Brazil. Năm nay cuộc thi “thanh nhã” hơn các năm trước do có thêm quy định: vòng 3 không được vượt quá 107cm. Ảnh: Mbbbrasil. Nhan sắc đại diện cho bang Mato Grosso do Sul. Số đo vòng 3 của cô gái này là 104cm. Ảnh: Mbbbrasil. vòng 3. Ảnh: Mbbbrasil. Mỹ nhân bang Rondonia trong màu áo đội tuyển bóng đá Brazil. Xã hội Brazil nói chung và các cô gái Brazil nói riêng rất quan tâm đến. Ảnh: Mbbbrasil. Đại diện của bang Mato Grosso (khác với bang Mato Grosso do Sul). Hiện nay ở Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những cuộc thi “nhại” theo Miss Bumbum. Ảnh: Mbbbrasil.