Bắc Kinh (Trung Quốc) giám sát các trường mầm non sau bê bối bạo hành

Tân Hoa xã cuối ngày 26/11 cho biết, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ thuê thanh tra thường xuyên giám sát tất cả các trường mẫu giáo trên địa bàn sau khi có những cáo buộc liên quan đến lạm dụng trẻ em tại một cơ sở giáo dục mầm non do Tập đoàn giáo dục danh tiếng RYB Education điều hành. Lối vào một cơ sở giáo dục mầm non do Tập đoàn giáo dục RYB Education điều hành.

Cơ quan quản lý giáo dục của Bắc Kinh cho hay, thanh tra giáo dục sẽ làm việc tại tất cả các trường mầm non trong thành phố và sẽ gửi các báo cáo về an toàn, vệ sinh và quản lý tới cơ sở dữ liệu trung tâm.

Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng các ban, ngành chức năng sở tại đang tiến hành kiểm tra toàn diện các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kinh và sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thay đổi ngay lập tức nếu phát hiện vấn đề tồn tại.

Hôm 25/11, RYB Education cho biết đã sa thải hiệu trưởng của một trong những cơ sở giáo dục do tập đoàn này điều hành và một nữ giáo viên 22 tuổi sau những cáo buộc ngược đãi trẻ em.

Tân Hoa xã trước đó đưa tin về việc cảnh sát đang tiến hành điều tra những cáo buộc liên quan đến “lạm dụng tình dục trẻ em, đâm kim và cho trẻ uống những viên thuốc lạ”.

Vụ bê bối này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước Trung Quốc và khiến giá cổ phiếu của RYB Education niêm yết trên sàn chứng khoán ở New York sụt giảm tới 38,4% hôm 24/11./.