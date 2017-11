Cận cảnh quán bar nổi tiếng nhất và lâu đời nhất New York (Mỹ)

McSorley's Old Ale House tọa lạc ở khu East Village trên đường số 7, gần Đại lộ số 3 ở St. Mark's Historic District. Khai trương vào năm 1854, quán bar này nổi tiếng với slogan: “Chúng tôi ở đây trước khi bạn được sinh ra”. Chỉ có 2 loại bia được phục vụ tại McSorley’s, vì vậy mà việc gọi đồ uống rất đơn giản. Phục vụ bàn ở quán bar này cũng rất nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt, đồ uống đã được đặt trước mặt khách. Tại quán bar này, bạn có thể ngồi với những người không quen biết vì tất cả các bàn đều là chỗ ngồi chung. Gregory de la Haba – một người phục vụ quầy bar tại McSorley's Old Ale House. Bức ảnh chụp bên trong quán bar McSorley's Old Ale House năm 1937. Những kỷ vật qua các thời kỳ phát triển của quán được lưu giữ ngay trên tường. Bộ sưu tập những kỷ vật này đã nhuốm màu thời gian và không ngừng được bổ sung. Những món đồ trưng bày này giống như là lời nhắc nhở về lịch sử đã qua. Lần cuối cùng người ta gỡ một món đồ trên các bức tường ở quán bar này xuống là từ năm 1910. Các món đồ trong bộ sưu tập ở quán bar này cũng khá đa dạng, từ chân dung Tổng thống Mỹ cho đến những chiếc huy hiệu, dây xích… Góc sưu tập với chủ đề thể thao. Những chiếc chạc xương đòn của gia cầm “nằm vắt vẻo” trên giá đèn treo. Quán bar McSorley's không phục vụ nữ giới cho đến năm 1970, khi thành phố New York ban hành lệnh cấm phân biệt đối xử với phụ nữ ở nơi công cộng. Một điểm đặc biệt khác của quán bar này là rải mùn cưa trên sàn nhà. Điều này được cho là để giúp hấp thụ bia nếu khách làm đổ. Thực đơn thay đổi theo ngày tại quán bar. Một bài viết về quán bar McSorley's Old Ale House đăng trên tờ The New York Times năm 1966. Không có nhiều thay đổi ở McSorley's Old Ale House kể từ khi quán bar này khai trương, ngoại trừ giá bia./.

