Chùm ảnh: “Đột nhập” Bảo tàng Louvre đầu tiên bên ngoài nước Pháp

Trước đó, bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi (UAE) đã được chính thức khai trương ngày 8/11với sự có mặt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đây là bức ảnh hiếm hoi mà phóng viên chụp được khi bảo tàng mở cửa cho giới truyền thông ngày 6/11, trước dịp khai trương chính thức. http://streaming.vov.vn/2017_11_10/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Emmanuel_Macron_arrive_pour_linauguration_du_Louvre_Abu_Dhabi.mp4 Đây là kết quả của dự án kéo dài 10 năm qua theo thỏa thuận liên chính phủ 2 nước. Bảo tàng này được xem là “lâu đài nghệ thuật” trên đảo Saadiyat. Bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi do kiến trúc sư Pháp Jean Nouvel (trong ảnh) thiết kế. Bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ cả phương Đông và phương Tây, trong đó có nhiều kiệt tác mượn của 13 bảo tàng ở Pháp. Trong ảnh là bức “Portrait of a Woman” (Chân dung một phụ nữ) của danh họa Leonardo da Vinci được trưng bày trong bảo tàng Louvre ò Abu Dhabi. Louvre Abu Dhabi dự kiến đón 5000 khách tham quan trong ngày đầu tiên mở cửa cho công chúng. Đây là bảo tàng đầu tiên trên thế giới kế thừa cái tên Louvre đã nổi danh ở Pháp. Dự án này ước tính trị giá 1,1 tỷ USD, trong đó có có tới gần một nửa trả cho quyền mang cái tên Louvre. Tác phẩm “Fountain of Light” (tạm dịch "Đài phun nước Ánh sáng") của Ai Weiwei. Phần mái vòm đan xen như tổ chim của Bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi đưa ánh nắng tự nhiên vào trong tòa nhà, tạo thành những mảng sáng tối độc đáo. Trong ảnh là tác phẩm “Tapestry of Daniel and Nebuchadnezzar”. Một phiên bản kinh Koran cổ được trưng bày trong bảo tàng. Những tác phẩm mang dấu ấn nghệ thuật phương Tây sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Những tác phẩm mang dấu ấn nghệ thuật phương Tây sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Bảo tàng mới xây có tới 600 gian trưng bày, trong đó có một nửa là các tác phẩm lưu lại đây lâu dài. Quang cảnh huyền ảo bên ngoài Louvre Abu Dhabi về đêm./. http://streaming.vov.vn/2017_11_10/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Abu_Dhabi_just_opened_their_Louvre_museum__take_a_look_inside.mp4

