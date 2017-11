Đệ nhất Phu nhân Mỹ-Trung thể hiện đẳng cấp ngoại giao thời trang

Dự lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa ngày 9/11, Đệ nhất phu nhân Melania Trump khiến nước chủ nhà “nở mày nở mặt” khi diện chiếc váy của D&G dài chấm đất màu đen với hoa văn hồng nhạt đối xứng, tạo cảm giác gần gũi với bộ sườn xám của Trung Quốc. Giá của bộ váy từ các nhà thiết kế Italy và mang cảm hứng từ Trung Quốc này là khoảng 3000 USD. Khác với nhiều Đệ nhất Phu nhân trước đây của Mỹ, vốn hay chọn sản phẩm của các nhà thiết kế trong nước cho những chuyến công du, bà Melania táo bạo hơn khi chọn những nhà thiết kế nước ngoài như Christian Louboutin, Karl Lagerfeld và đặc biệt là Dolce and Gabanna - nhà thiết kế yêu thích của bà. Trong khi đó, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện thường tin tưởng các nhà mốt trong nước và những thiết kế truyền thống. Thăm một trường học, bà Melania cũng đã tự tay đính trang trí cho một chiếc áo sườn xám. http://streaming.vov.vn/2017_11_09/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Melania_tham_Trung_Quoc.mp4 Trước đó, khi tham quan và dùng bữa tối thân mật trong Tử Cấm Thành tối 8/11, bà Melania chọn chiếc áo khoác đen cài lệch của Dior với phần cổ đơn giản và phần chân hơi xòe chữ A… … còn bà Bành Lệ Viện chọn chiếc áo màu xám, cũng cài lệch nhưng phần cổ phá cách điệu đà hơn. Khi tiếp đón bà Bành Lệ Viện trên “sân nhà” hồi tháng 4/2017, bà Melania lại thể hiện phong cách phóng thoáng đậm chất Mỹ với chiếc váy đỏ gợi cảm trong khi phu nhân Chủ tịch Trung Quốc diện bộ trang phục truyền thống đằm thắm. Trong chuyến thăm trường học nhân dịp này, phu nhân 2 nước cũng đã thể hiện phong cách nổi bật riêng khó có thể so bì. Bà Bành Lệ Viện thanh thoát trong bộ váy và áo khoác ren màu trắng. Trong khi bà Melania khoe vóc dáng của cựu người mẫu trong bộ áo liền quần màu đen. Trong các hoạt động đối ngoại của mình, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Bành Lệ Viện thực sự đã tỏ ra không kém cạnh so với 2 biểu tượng phong cách Mỹ là Đệ nhất Phu nhân Melania và ái nữ Ivanka Trump. Tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm châu Á lần này, Cố vấn Ivanka Trump cũng đã thể hiện đẳng cấp thời trang ngoại giao tại Nhật Bản với việc mặc một bộ váy voan hoa hồng gợi nhớ đến chiếc Kimono truyền thống khi gặp Thủ tướng Shinzo Abe. Chiếc váy của Ivanka có giá 1995 USD, cũng được làm ở Italy và là sản phẩm của nhà thiết kế Johanna Ortiz./.

