Hình ảnh cuộc sống ở ngôi làng lạnh giá nhất thế giới

Cửa ngõ Oymyakon là Yakutsk, thành phố lạnh nhất thế giới nằm tại phía Bắc nước Nga, nơi sinh sống của hơn 250.000 người. Nhiệt độ ở làng Oymyakon vào mùa này hiện vào khoảng -35 độ C, nhưng đây chưa phải thời điểm lạnh nhất mà ngôi làng này từng chứng kiến. Ngày 6/2/1933, nhiệt độ đo được tại khu vực này là -67.8 độ C, thậm chí còn thấp hơn cả nhiệt độ khu vực xung quanh Nam Cực. Một nữ sinh viên đợi xe buýt khi ngoài trời nhiệt độ xuống -28 đến -38 độ C vào tháng 1/2017. Nhiếp ảnh gia Amos Chapple cho biết người dân ở Yakutsk “thân thiện, chất phác và ăn mặc đẹp”. Họ chống chọi với cái rét khủng khiếp bằng loại đồ uống họ gọi là “trà”, cách họ gọi rượu vodka. Những bức tượng từ thời Liên Xô vẫn hiện diện ở thành phố Yakutsk. Oymyakon nằm cách Yakutsk khoảng 2 ngày đường, nối liền 2 địa điểm này là Cao tốc Kolyma R504. Oymyakon có nghĩa là “nguồn nước không đóng băng”, gần đây có 1 dòng suối nước nóng. Ngôi làng này có khoảng 500 người sinh sống, trước đây là nơi những con tuần lộc dừng lại để gột sạch lông bằng suối nước nóng. Thời tiết khắc nghiệt khiến những người dân ở đây mạnh mẽ khác thường, trường tiểu học Oymyakon chỉ đóng cửa khi nhiệt độ thấp hơn -52 độ C. Người ta hiếm gặp những thứ tiện nghi hiện đại ở đây, nhiều gia đình vẫn có nhà vệ sinh ngoài trời. Chỉ có duy nhất 1 cửa hàng trong ngôi làng. Phần lớn người dân vẫn dùng củi và than để sưởi ấm. Người dân ở Oymyakon chọi với cái rét khủng khiếp bằng loại đồ uống họ gọi là “trà”, cách họ gọi rượu vodka. Dù lạnh thấu xương, ở Oymyakon cũng không thể thiếu những chú chó, “người bạn” bốn chân trung thành của con người. Ngôi làng nằm ở độ cao 750 m trên mực nước biển, ngày dài 3 tiếng vào mùa đông và 21 tiếng vào mùa hè. Khu vực này cũng không có nhiều thức ăn cho gia súc. Nhiếp ảnh gia Chapple cho hay sống ở môi trường này khiến anh cảm thấy kiệt sức. Đôi giày đóng băng vì để ngoài trời./.

