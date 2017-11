Mãn nhãn với hình ảnh diễu hành Lễ Tạ ơn trứ danh ở New York

Diễu hành Lễ Tạ ơn Macy's là hoạt động thường niên do chuỗi cửa hàng bán lẻ Macy's tổ chức ở thành phố New York, bắt đầu từ năm 1924. Một trong những điểm nhấn của cuộc diễu hành này, được nhiều các em nhỏ mong đợi, là các quả bóng bay khổng lồ với các hình thù nhân vật được ưa thích thả bay giữa các tòa nhà chọc trời của New York. Tham gia diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s năm nay, Scrat, chú sóc nổi tiếng trong bộ phim Kỷ băng hà (Ice Age) vẫn mải mê đuổi theo món hạt dẻ yêu thích. Chú người tuyết khổng lồ Olaf, nhân vật trong bộ phim hoạt hình Frozen nổi tiếng của Disney, lơ lừng trên “dàn” Olaf “nhí” ở bên dưới. Chú “chim điên” Red trong bộ phim hoạt hình cùng tên lấy cảm hứng từ trò chơi Angry Bird “bay qua” khách sạn quốc tế Trump ở trung tâm New York. Đám bạn nhí nhố trong phim hoạt hình Trolls của hãng DreamWorks cũng “xuống phố” cùng đoàn diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s năm nay. Không chỉ có các nhân vật yêu thích trong phim hoạt hình Mỹ, chú mèo Hello Kitty… … và nhân vật Pikachu từ lâu cũng là “khách mời” quen thuộc của cuộc diễu hành này. Một hoạt náo viên tung người lên không, gần chạm tới quả bóng khổng hình Pikachu trên Đại lội 6. Cùng với đội quân yêu tinh giúp việc này… … là ông già Noel tham dự diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s lần thứ 91. Một màn biểu diễn đẹp mắt trong lễ diễu hành. Người xem nô nức đón chào các đội diễu hành dưới cơn mưa hoa giấy. Lễ diễu hành không thể thiếu những đội nhạc. Một tháp người tạo thành cây thông Noel và hát các bài thánh ca tham gia vào lễ diễu hành. Đội nhạc xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị diễu hành qua các con phố. Sự kiện này cũng thu hút sự tham gia của một số ngôi sao trong làng giải trí Mỹ cũng như một loạt các chương trình biểu diễn của dàn diễn viên nhạc kịch Broadway. Ca sỹ Smokey Robinson tham dự lễ diễu hành, đứng trước mô hình núi Rushmore khắc hình 4 vị Tổng thống Mỹ George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. Đặc biệt, ca sỹ đình đám Flo Rida cũng góp mặt vào lễ diễu hành này. Khán giả háo hức chờ đón những đội diễu hành đi qua. Trên hàng rào bảo vệ, họ giăng những biểu ngữ vui nhộn như “Hãy biết ơn vì bạn không phải là gà tây” (món ăn truyền thống dịp Lễ Tạ ơn). Ấy thế nhưng chú gà tây tên Tom này lại “đường hoàng” diễu hành qua trung tâm New York. Đối với nhiều người, có lẽ diễu hành Lễ Tạ ơn Macy’s cũng như một lễ hội hóa trang nữa trong năm, khi họ có thể biến mình trở thành cây kẹo như thế này. Nhiều người mặc quần áo như các nhân vật hoạt hình. Cảnh sát thành phố New York phải làm việc cật lực để đảm bảo an ninh cho lễ diễu hành. Tuy nhiên đổi lại, họ có những vị trí đắc địa nhất để ngắm đoàn diễu hành. Ước tính khoảng 3,5 triệu người theo dõi lễ diễu hành này./. http://streaming.vov.vn/2017_11_24/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/Macys_Thanksgiving_Day_Parade_makes_spirits_bright.mp4

