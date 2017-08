Những “anh hùng” trong cuộc chiến với “giặc” lũ ở Texas (Mỹ)

Siêu bão Harvey đã làm hơn 30.000 người phải sơ tán kể từ khi đổ bộ hôm 25/8 gần Corpus Christi, bang Texas. Trong ảnh, một tình nguyện viên giúp người phụ nữ rời khỏi ngôi nhà bị ngập nước ở Houston. Ảnh: Getty. Đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ bang này trong gần nửa thế kỷ. Trong ảnh, lực lượng cứu hộ đỡ 2 mẹ con ra khỏi chiếc thuyền đưa họ khỏi vùng lũ. Ảnh: Getty. Jason Hunt, nhân viên cứu hỏa đến từ Arkadelphia, Arkansas bế một cô gái đến chỗ cao hơn sau khi cứu được cô này trong một chung cư bị ngập. Ảnh: Getty. Các tình nguyện viên lội trong nước điều hướng cho một con thuyền chở những người họ cứu được ở Beaumont. Ảnh: AP. Tình nguyện viên dìu một bà cụ ra thuyền cứu hộ sau khi đưa được bà ra khỏi ngôi nhà ở Beaumont. Ảnh: AP. Nhân viên cứu hộ tình nguyện Derek Burke đưa bé Jaylen Welch, 10 tuổi, ra khỏi khu vực ngập lụt ở Tram Road, Beaumont. Ảnh: AP. Các nhân viên tình nguyện miệt mài làm việc, không quản ngại khó khăn đưa người dân tới nơi an toàn. Ảnh: AP. Một nhân viên cảnh sát giúp bé gái cùng gia đình em di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Reuters. Người mẹ cùng em bé sơ sinh 3 tuần tuổi may mắn được các nhân viên cứu hộ tìm thấy và đưa lên thuyền để tới nơi an toàn. Ảnh: Getty. Tình nguyện viên Kyle Denison dìu bước một phụ nữ có sức khỏe không tốt sau khi cứu được bà ở Orange, Texas. Các tình nguyện viên giúp đỡ người dân chuyển đồ lên thuyền để chuyển tới nơi tạm trú, tránh lụt. Ảnh: Reuters. Thuyền của lực lược cứu hộ có mặt ở mọi nơi có người cần đến sự trợ giúp. Ảnh: Reuters. Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, lội nước đưa đồ đạc của người dân lên thuyền. Ảnh: AP. Người đàn ông giúp hai cô bé vượt qua đoạn đường nước ngập sâu. Ảnh: Getty. Tình nguyện viên Dustin Langley giúp một em bé rời khỏi nhà của mình ở Kingwood. Ảnh: Getty. Cảnh sát và tình nguyện viên giúp đỡ người dân sơ tán ở khu vực gần sông San Jacinto ở Kingwood. Ảnh: Getty./. http://streaming.vov.vn/2017_08_31/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Houston_Flooding.mp4

Siêu bão Harvey đã làm hơn 30.000 người phải sơ tán kể từ khi đổ bộ hôm 25/8 gần Corpus Christi, bang Texas. Trong ảnh, một tình nguyện viên giúp người phụ nữ rời khỏi ngôi nhà bị ngập nước ở Houston. Ảnh: Getty. Đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ bang này trong gần nửa thế kỷ. Trong ảnh, lực lượng cứu hộ đỡ 2 mẹ con ra khỏi chiếc thuyền đưa họ khỏi vùng lũ. Ảnh: Getty. Jason Hunt, nhân viên cứu hỏa đến từ Arkadelphia, Arkansas bế một cô gái đến chỗ cao hơn sau khi cứu được cô này trong một chung cư bị ngập. Ảnh: Getty. Các tình nguyện viên lội trong nước điều hướng cho một con thuyền chở những người họ cứu được ở Beaumont. Ảnh: AP. Tình nguyện viên dìu một bà cụ ra thuyền cứu hộ sau khi đưa được bà ra khỏi ngôi nhà ở Beaumont. Ảnh: AP. Nhân viên cứu hộ tình nguyện Derek Burke đưa bé Jaylen Welch, 10 tuổi, ra khỏi khu vực ngập lụt ở Tram Road, Beaumont. Ảnh: AP. Các nhân viên tình nguyện miệt mài làm việc, không quản ngại khó khăn đưa người dân tới nơi an toàn. Ảnh: AP. Một nhân viên cảnh sát giúp bé gái cùng gia đình em di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Reuters. Người mẹ cùng em bé sơ sinh 3 tuần tuổi may mắn được các nhân viên cứu hộ tìm thấy và đưa lên thuyền để tới nơi an toàn. Ảnh: Getty. Tình nguyện viên Kyle Denison dìu bước một phụ nữ có sức khỏe không tốt sau khi cứu được bà ở Orange, Texas. Các tình nguyện viên giúp đỡ người dân chuyển đồ lên thuyền để chuyển tới nơi tạm trú, tránh lụt. Ảnh: Reuters. Thuyền của lực lược cứu hộ có mặt ở mọi nơi có người cần đến sự trợ giúp. Ảnh: Reuters. Các tình nguyện viên không quản ngại khó khăn, lội nước đưa đồ đạc của người dân lên thuyền. Ảnh: AP. Người đàn ông giúp hai cô bé vượt qua đoạn đường nước ngập sâu. Ảnh: Getty. Tình nguyện viên Dustin Langley giúp một em bé rời khỏi nhà của mình ở Kingwood. Ảnh: Getty. Cảnh sát và tình nguyện viên giúp đỡ người dân sơ tán ở khu vực gần sông San Jacinto ở Kingwood. Ảnh: Getty./.