Thụy Sỹ phát triển máy bay không người lái lấy cảm hứng từ origami

Chiếc máy bay trực thăng hình tròn mini này là sản phẩm của anh Przemmyslaw Kornatowski, một nghiên cứu sinh Thụy Sỹ. Nó có 4 cánh quạt, có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng. Phần khung ngoài của máy bay làm từ sợi carbon. Phần khung này đóng vai trò như chiếc lồng, giúp bảo vệ hàng hóa đặt bên trong.

Chiếc máy bay không người lái lấy cảm hứng từ origami. Ảnh: Reuters

Anh Kornatowski cho biết: “Kiện hàng được đặt trong chiếc lồng, do đó rất an toàn. Chiếc máy bay cũng rất dễ gập gọn và cất đi chỉ với một động tác đơn giản. Nhờ tất cả các tính năng được tích hợp, máy bay sẽ thực hiện việc vận chuyển hàng hóa an toàn và nhanh gọn”.

Khi không sử dụng, máy bay có thể xếp gọn lại trong vài giây, giảm kích thước tới 92%, nằm gọn trong ba lô. Bên cạnh đó, máy bay cũng được cài đặt các phần mềm tự lái, giúp nó tránh các rào càn trên đường. Người sử dụng có thể theo dõi hướng đi của máy bay thông qua máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Nhà sản xuất cho biết, máy bay có thể đến những khu vực khó tiếp cận, chẳng hạn như các tòa nhà bị đổ sập. Hiện máy bay không người lái này có thể giao kiện hàng nặng khoảng 0,5kg trong phạm vi 2km./.