Điều ít biết về chiếc Iphone siêu bảo mật của Tổng thống Mỹ Trump

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông Trump luôn trung thành với chiếc Galaxy S3 cũ kỹ với mức độ bảo mật thấp. Ngay cả vài tuần sau khi nhậm chức, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng chiếc smartphone này cũng như số điện thoại cá nhân của mình. Ông thậm chí vẫn gọi lại số của phóng viên sau khi thấy có cuộc gọi lỡ.

Chiếc Samsung Galaxy S3 mà ông Trump từng sử dụng.

Chính điều này làm dấy lên lo ngại các thông tin mật cấp quốc gia có thể bị rò rỉ bất cứ lúc nào. Các quan chức Nhà Trắng có lẽ hơn ai hết là những quan ngại nhất về điều đó và đó thể là lý do đến tháng 3, một quan chức truyền thông Nhà Trắng hồ hởi thông báo trên mạng xã hội: "Tổng thống Donald Trump đã sử dụng chiếc iPhone mới của ông vài tuần nay trên Twitter”.

Mặc dù Tòa Bạch Ốc gần như không công bố thêm bất cứ thông tin nào về chiếc Iphone này, nhưng ai cũng hiểu nó được bảo mật kỹ càng tới mức nào. Tờ Times nói rằng nó là một thiết bị an toàn, mã hóa được Cơ quan Mật vụ Mỹ phê chuẩn. Bên cạnh "chú dế" mới, ông Trump cũng đã chuyển sang dùng số điện thoại mới mà chỉ vài người biết.

Điểm đặc biệt của chiếc điện thoại mà Tổng thống Trump đang sử dụng là nó chỉ có một ứng dụng duy nhất là mạng xã hội Twitter. Không hề có bất cứ trình duyệt web nào được cài đặt, đồng thời các chức năng cũng rất hạn chế. Điều này nhằm đảm bảo an toàn, tránh việc bị hacker nhòm ngó. Mặc dù vậy, để phòng ngừa bất trắc, ông Trump vẫn phải thường xuyên cập nhật tin tức thông qua các bản in bằng giấy do bộ phận riêng tổng hợp từ các phương tiện truyền thông, trong đó có báo điện tử./.