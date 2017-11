Đức đã nhìn thấy lối thoát giải quyết bế tắc chính trị

Hôm qua (24/11), lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã nhất trí tiến hành đàm phán với Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc tiếp tục tái khởi động chính phủ liên minh, song với điều kiện các thành viên của đảng này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng đối với bất kỳ thỏa thuận nào. Bà Merkel trong một cuộc họp nhóm các nghị sỹ CDU/CSU. Ảnh: Reuters.

Động thái này đã mở ra lối thoát chính trị tại Đức, giúp nước Đức tránh phải tổ chức lại cuộc Tổng tuyển cử sau khi Liên đảng của Thủ tướng Đức thất bại trong nỗ lực đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức Martin Schulz cho biết, ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức đã đạt được quyết định này dựa trên tinh thần trách nhiệm cao đối với nước Đức nói riêng và châu Âu nói chung sau khi Thủ tướng Merkel thất bại trong nỗ lực đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

Theo Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức Schulz, sự ủng hộ của đảng này đối với một chính phủ mới có thể dưới các hình thức bao gồm một liên minh hoặc một thỏa thuận chính thức không cản trở một chính phủ thiểu số dưới sự lãnh đạo của bà Merkel.

"Tôi sẵn sàng thảo luận mọi thứ. Chúng tôi không quan trọng việc đảng của bà Merkel có một chính phủ thiểu số hay liên minh với Đảng Xanh và đảng Dân chủ xã hội, hay Đức phải tiến hành lại cuộc Tổng tuyển cử. Điều mà chúng tôi quan tâm đó là việc cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân".

Cùng ngày, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Xã hội Đức Hubertus Heil tuyên bố, đảng của ông sẵn sàng tham gia đàm phán thành lập chính phủ mới với bà Merkel nếu đó là một phương án mà Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeir đưa ra nhằm giải quyết tình hình chính trị hiện nay.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Đức cho biết, Tổng thống Steinmeir sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) vào ngày 30/11 tới để thảo luận tình hình bế tắc chính trị hiện nay.

Quyết định tổ chức cuộc gặp ba bên này được Tổng thống Steinmeir đưa ra nhiều giờ sau cuộc gặp kéo dài 8 giờ đồng hồ giữa ông với Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Martin Schulz. Hiện Tổng thống Đức Steinmeir đang đóng vai trò trung tâm trong việc khuyến khích lãnh đạo đảng Dân chủ xã hội thay đổi lập trường, tham gia đàm phán thành lập chính phủ liên minh với Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Merkel.

Trước đó, nhà lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức Martin Schulz cam kết sẽ đưa đảng Dân chủ Xã hội Đức trở thành đảng đối lập mạnh ở Đức sau thất bại trước liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel trong cuộc tổng tuyển cử hôm 24/9 vừa qua với tỉ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất kể từ năm 1949.

Chủ trương của ông Martin Schulz là không để đảng Dân chủ xã hội tham gia các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Gần đây nhất, ông Schulz lại một lần nữa khẳng định chủ trương này, đồng thời nhấn mạnh đảng của ông "không ngại" việc tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Việc các chính đảng tại Đức không đạt được thỏa thuận hình thành một liên minh là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị nước Đức. Hiện kịch bản được nhiều ý kiến nhìn nhận dễ xảy ra hiện nay là nước Đức phải tiến hành bầu cử lại. Theo đó, Tổng thống Steinmeir trước hết sẽ giải tán Quốc hội liên bang và kêu gọi tổng tuyển cử mới.

Tuy nhiên, đây là điều các chính đảng không mong muốn do lo ngại đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) có cơ hội giành thêm ghế tại cơ quan lập pháp Đức. Ngoài ra, một lựa chọn khác là bà Merkel có thể cầm quyền với một chính phủ thiểu số nếu đảng Dân chủ Tự do kiên quyết không quay lại bàn đàm phán./.