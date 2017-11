EU tin các nhà lập pháp Mỹ sẽ bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran

Các nhà lập pháp Mỹ sẽ nỗ lực để Mỹ tiếp tục tôn trọng thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, bất chấp quyết định của Tổng thống Donald Trump. Đây là tuyên bố đưa ra hôm 7/11 của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đang ở thăm Washington. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini. (Ảnh: New Europe)

Phát biểu với báo chí, bà Mogherini khẳng định đã nhận được những tín hiệu rõ ràng cho thấy ý định của các nhà lập pháp Mỹ muốn nước này tiếp tục thực thi văn kiện.

Giữa tháng 10 vừa qua, trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối xác nhận Iran tôn trọng các điều khoản trong thỏa thuận đạt được hồi tháng 7/2015 với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định liệu có áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ trước đó đối với Iran trong khuôn khổ thỏa thuận hay không.

Đây là một kịch bản mà EU không hề mong muốn do lo ngại có thể sẽ gây ra những tác động ngược đối với Trung Đông, đồng thời chôn vùi mọi cơ hội có thể đưa Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác quay lại bàn đàm phán.

Chính vì thế, EU đã quyết định cử đại diện ngoại giao cấp cao của mình tới Mỹ để thuyết phục được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ nước này thay đổi lập trường./.