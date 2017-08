Giải phóng hoàn toàn thành phố Tal Afar, Iraq sắp xóa sổ IS

Thắng lợi này sẽ giúp quân đội Iraq tiến gần hơn đến mục tiêu giải phóng hoàn toàn khu vực Tal Afar, một trong những thành trì cuối cùng do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Iraq. Lực lượng Shi'ite giật cờ IS (đen trắng) xuống sau khi giải phóng Tal Afar. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo ngày 27/8, Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ Tư lệnh Các chiến dịch chung (JOC) khẳng định thành phố Tal Afar đã hoàn toàn được giải phóng sau khi Sư đoàn Thiết giáp số 9 của quân đội Iraq và các đơn vị bán quân sự Hashda Shaabi giành lại quyền kiểm soát khu vực lân cận al-Askari, khu công nghiệp và ngôi làng kế bên al-Rahma ở Đông Bắc thành phố Tal Afar.

Hiện các binh sĩ và các phương tiện thiết giáp đang tiếp tục tiến về hướng Bắc tới thị trấn Ayadhiyah hiện do IS kiểm soát và một số ngôi làng lân cận. Ayadhiyah là một trong 3 thị trấn cùng với 47 ngôi làng bao quanh thành phố Tal Afar hình thành nên khu vực Tal Afar rộng 3.206 km2.

Chiến dịch quân sự giải phóng Tal Afar do Mỹ hỗ trợ được mở màn hôm 20/8, một tháng sau khi Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Thắng lợi ở Tal Afar - một trong những thành trì cuối cùng do IS kiểm soát - sẽ giúp lực lượng an ninh Iraq có thể nhanh chóng giải phóng các khu vực lân cận thành phố này, từ đó tiếp tục tiến đến mục tiêu xóa sổ hoàn toàn IS trên lãnh thổ Iraq.

“Kẻ thù sẽ không còn khả năng đối phó với các đợt tiến quân ngày càng mạnh mẽ của các lực lượng Iraq”, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Afran Al Hayali tuyên bố. “IS đã hoàn toàn thất bại. Việc giải phóng hoàn toàn các khu vực lân cận Tal Afar sẽ sớm diễn ra. Chiến thắng này sẽ sớm được Thủ tướng, đồng thời là tổng tư lệnh các lực lượng Iraq công bố”.

Từ cuối năm 2015, Iraq liên tiếp giành được những chiến thắng lớn trên thực địa trước IS. Bắt đầu bằng chiến thắng quan trọng đầu tiên là giành được thành phố chiến lược Ramadi từ tay IS sau 18 tháng giao tranh, Iraq đã tiến tới giải phóng thành phố Mosul hồi đầu tháng 7 vừa qua. Chiến thắng tại Mosul đã chấm dứt sự chiếm đóng gần 3 năm của IS tại thành phố này. Sự thất thủ của IS tại Mosul cũng tượng trưng cho sự sụp đổ hoàn toàn của IS ở Iraq.

Sau Tal Afar, các lực lượng chính phủ Iraq sẽ tiếp tục tiến tới các thành trì còn lại của IS ở thành phố Hawija thuộc tỉnh Kirkuk, tỉnh miền Tây Anbar, đặc biệt là trong khu vực biên giới An Ca-im giáp với Syria.

Trong chuyến thăm Iraq hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng nhận định rằng, IS đang tháo chạy ở Iraq, đồng thời khẳng định an ninh đang trở lại quốc gia Trung Đông này sau cuộc chiến chống phiến quân thánh chiến kéo dài 4 năm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố liên minh với Iraq trong cuộc chiến chống IS”, ông James Mattis nói. “Cuộc chiến khó khăn vẫn còn phía trước. Phía Iraq cũng nhận thức rõ điều này và họ cam kết mạnh mẽ với cuộc chiến chống khủng bố. Họ muốn thúc đẩy hơn nữa cuộc chiến này, trong khi đó chúng tôi muốn tránh những trở ngại trong làm việc nhóm. Sự phối hợp giữa 2 bên đến giờ vẫn rất tốt”.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, nhiều thành phố của Iraq đã được giải phóng, người dân Iraq đã được giải thoát khỏi tổ chức khủng bố IS. Nền kinh tế Iraq cũng đang dần phục hồi và Iraq sẽ sớm trở lại để hòa chung vào sự phát triển trong khu vực./.