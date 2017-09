Giật mình với hậu quả trận lụt “nghìn năm có một” sau bão Harvey

Theo các số liệu thống kê, trận lụt do bão Harvey gây ra tàn phá một khu vực rộng lớn ở Texas tương đương với diện tích của bang New Jersey. Ảnh: AFP. Điều này khiến trận lụt nói trên trở thành trận lụt được mô tả là tồi tệ nhất trong 1.000 năm ở khu vực này. Ảnh: Reuters. Các số liệu phân tích của nhà nghiên cứu Shane Hubbard thuộc Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật không gian của Đại học Wisconsin cho thấy, trận lụt ở bang Texas là điều mà người ta chưa từng chứng kiến trong kỷ nguyên hiện đại. Ảnh: Reuters. Theo tính toán của chuyên gia Hubbard, lũ lụt bao phủ diện tích gần 76.000km2. Ảnh: Reuters. Diện tích này tương đương với một khu vực rộng lớn hơn cả Tây Virginia và lớn gấp hai lần Maryland. Ảnh: Reuters. Theo thống kê của The Atlantic, lượng mưa ở khu vực Harris, Texas đo được sau bão Harvey lên đến 1.320mm. Ảnh: Reuters. Đây là lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận trút xuống lục địa Mỹ. Ảnh: Reuters. Lượng mưa trút xuống Houston chỉ trong tuần qua đã nhiều hơn tổng lượng mưa ở Boston, hoặc Seattle, hoặc Miami kể từ ngày 1/1 đến nay. Ảnh: Reuters. Trận lũ lịch sử ở bang Texas được mô tả là “nghìn năm có một: dù không có sự thống nhất về mặt khoa học đối với thuật ngữ “lũ 1.000 năm” bởi những kỷ lục về mưa lũ chỉ được duy trì trong 100 năm. Ảnh: Reuters. Bão Harvey đến nay đã cướp đi ít nhất 47 sinh mạng. Ảnh: Reuters. Con số người chết nhiều khả năng tiếp tục tăng vì nhiều người còn đang mất tích. Ảnh: Reuters. Thuyền cứu hộ rẽ nước đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Reuters. Ngoài thiệt hại về người, lụt lội sau bão Harvey còn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của bang Texas. Ảnh: Reuters. Chiếc ô tô “bơi” giữa dòng nước đen kịt vì rò rỉ nhiên liệu gần bãi đỗ xe tại Motiva Enterprises LLC ở cảng Arthur. Ảnh: Reuters. Ngập lụt cũng gây ra những sự cố chập cháy rất nguy hiểm. Ảnh: Reuters. Đoạn đường sắt hiếm hoi còn “nổi” trên mặt nước ở Sandy Point, Texas. Ảnh: Reuters./. http://streaming.vov.vn/2017_09_01/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/bao_lu_1.mp4

