Hải quân Mỹ sơ tán căn cứ 5.000 người vì lo ngại siêu bão Irma

Irma, siêu bão được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở Đại Tây Dương, đang đe dọa các hòn đảo ở Caribbe, bao gồm vùng lãnh thổPuerto Rico (Mỹ) và quần đảo Virgin (Mỹ). Quân đội Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho việc siêu bão Irma đổ bộ vào bang Florida cuối tuần này.

Cập nhật đường đi dự kiến của siêu bão Irma. (Ảnh: BBC)

Hơn 5.000 quân nhân đang làm nhiệm vụ, dân thường, các nhà thầu cùng gia đình của họ ở căn cứ hải không quân Key West đã nhận được lệnh sơ tán bắt buộc. Chỉ có khoảng 50 đến 60 người ở lại phục vụ cho việc vận hành thiết yếu cho cơ sở này.

Người phát ngôn Hải quân Mỹ Bill Dougherty cho biết, chỉ huy khu vực Đông Nam của Hải quân Mỹ “đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với những nhân sự không cần thiết và những người đi cùng ra khỏi căn cứ hải không quân Key West đến nơi an toàn trong vòng 300 dặm (khoảng 840km) quanh khu vực Atlanta, Georgia”.

Các máy bay chiến đấu, bao gồm những máy bay đang phải sửa chữa và máy bay trực thăng sẽ được chuyển từ Jacksonville và Mayport vào đất liền.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn lời một số quan chức hải quân khác cho biết các tàu ngầm cũng đang chuẩn bị sơ tán hoặc đã được sơ tán khỏi căn cứ tàu ngầm hải quân Kings Bay ở Georgia. Các thiết bị khác của hải quân cũng có thể được lệnh di rời.

Người phát ngôn Dougherty cũng cho biết, căn cứ hải quân vịnh Guantanamo (Cuba) sẽ thiết lập các nơi trú ẩn tại chỗ vì đường đi của cơn bão tiệm cận phía Bắc Cuba. Hiện có 41 tù nhân đang bị giam giữ ở Guantanamo.

“Lực lượng đặc nhiệm chung ở Guantanamo đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Irma và sẽ có những biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho tù nhân. Kế hoạch và quy trình [ứng phó với bão – ND] đã được lên sẵn để đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian tới” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ben Sakrisson cho biết.

Người dân Puerto Rico tích trữ nước sạch, lương thực vào những nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị đón bão. (Ảnh: EPA)

Hai chiến hạm USS Iwo Jima và USS New York sáng sớm 5/9 cũng rời khỏi Mayport đến Norfolk để chuẩn bị nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai. Hai chiến hạm này sẽ sẵn sàng chờ lệnh để hỗ trợ ứng phó với bão Irma.

Trong khi đó, 2 chiến hạm khác của Mỹ là USS Kearsarge và USS Oak Hill vừa làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả siêu bão Harvey ở Texas cũng sẽ chờ ngoài khơi miền Nam bang Florida trong vài ngày tới, bên ngoài đường đi của bão Irma, để đợi lệnh tiếp tục nhiệm vụ ở Texas hay chuyển hướng sang ứng phó với bão Irma.

Không quân Mỹ cũng đang chuẩn bị kế hoạch “tái bố trí phi đội bay F-16 khỏi căn cứ ở miền Nam Florida”.

Phi đội trinh sát thời tiết 53 của Mỹ ở căn cứ không quân Keesler, vốn được mệnh danh là “Thợ săn siêu bão”, đang chuẩn bị lên đường để hỗ trợ việc theo dõi diễn biến của Irma.

Trong khi đó, các đội tìm kiếm và cứu hộ của không quân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Texas cũng trở về căn cứ để hồi phục và chuẩn bị ứng phó với siêu bão mới, Irma./.