Hàng loạt nước châu Âu ban bố cảnh báo an ninh dịp cuối năm

Đây là lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) đang cố gắng kích động các phiến quân tiến hành nhiều vụ khủng bố tại Anh, Đức và Pháp trong dịp lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới 2018. Nhiều nước đã phải đưa ra các biện pháp đảm bảo an ninh đặc biệt.

Các khu chợ Giáng sinh đông đúc là mục tiêu hàng đầu của khủng bố. Ảnh: Reuters

Các khu chợ Giáng sinh dường như đang là mục tiêu hàng đầu của các nhóm cực đoan sau khi IS mới đây tuyên truyền một số hình ảnh trên các ứng dụng tin nhắn, trong đó có hình ảnh một bàn tay cầm dao dính đầy máu được chỉnh sửa trước tháp Eiffel tại Paris cũng như trước hình ảnh các khu chợ Giáng sinh châu Âu. Điều này khiến nhiều nước, đặc biệt là châu Âu thực sự lo ngại.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân cần cảnh giác trước các nguy cơ tấn công khủng bố trên khắp châu Âu đặc biệt trong các mùa nghỉ lễ, trong khi Bộ Ngoại giao Anh đưa Thụy Điển và Thụy Sĩ vào danh sách các nước cần phải cảnh giác.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có các sự cố gần đây xảy ra tại Pháp, Nga, Thụy Sĩ, Anh, Tây Ban Nha và Phần Lan cho thấy IS, al-Qaeda và các nhánh của chúng có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công khủng bố tại châu Âu. Mặc dù các nước đang đưa ra các chiến dịch đối phó với chủ nghĩa khủng bố, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra các vụ tấn công.

Theo đó những phần tử cực đoan sẽ tiếp tục tập trung vào các địa điểm du lịch, giao thông, khu trung tâm thương mại cũng như các văn phòng chính phủ là mục tiêu rõ ràng. Ngoài ra, các khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng, nơi cầu nguyện, công viên… cũng là những địa điểm dễ là mục tiêu thực hiện các vụ tấn công.

Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh, cần tăng cường an ninh vào các thời điểm Giáng sinh và Năm mới, bao gồm các khu chợ Giáng sinh và các sự kiện khác thu hút nhiều người. Tại khu chợ Giáng sinh Belfast, các biện pháp được tăng cường bao gồm cảnh sát có vũ trang, các tấm barie bằng xi măng lớn để ngăn chặn các vụ tấn công xe tải.

Pháp và Đức mới đây cũng thực hiện một loạt chiến dịch tăng cường an ninh trước thềm các ngày lễ lớn nhân dịp cuối năm. Lực lượng an ninh Pháp mới đây cũng bắt giữ 6 kẻ tình nghi chuẩn bị tiến hành các vụ tấn công nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở thị trấn Reims. Giới chức Đức cũng bắt 6 người Syria vì nghi ngờ là thành viên của IS đang lên kế hoạch tấn công vào khu chợ Giáng sinh ở Essen./.

