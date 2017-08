Hàng triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu đổ về thánh địa Mecca hành hương

Đây là một nghĩa vụ tôn giáo và là cuộc hành hương thiêng liêng trong cuộc đời các tín đồ. Để lễ hội năm nay diễn ra tốt đẹp, giới chức Saudi Arabia đã tăng cường tối đa các biện pháp an ninh cũng như chuẩn bị mọi biện pháp đối phó cần thiết.

Ảnh minh họa: Reuters

Lễ hành hương Haji là một trong những sự kiện lớn nhất của người Hồi giáo. Theo quan niệm của người Hồi giáo, lễ hành hương là đỉnh cao tinh thần trong cuộc sống, do đó mỗi tín đồ phải tới thánh địa Mecca, đi vòng quanh khối đá thiêng Kabba, ít nhất một lần trong đời khi họ có đủ khả năng về thể chất lẫn tài chính.

Năm nay, đa số người hành hương Haji đến từ Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Bên cạnh đó, những người hành hương dòng Shiite ở Iran, nhóm đối lập trong khu vực với người Hồi giáo Sunni ở Saudi Arabia, cũng tham dự cuộc hành hương.

Lễ hành hương diễn ra trong bối cảnh Vùng Vịnh đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, khiến nhiều tín đồ lo ngại, mặc dù Saudi Arabia tuyên bố sẽ nới lỏng một số hạn chế dành cho các tín đồ tới Mecca.

Trong khi đó, các biện pháp an ninh cũng đã được cơ quan chức năng của Saudi Arabia tăng cường để đối phó với tình huống đám đông chen lấn dẫn tới tình trạng dẫm đạp khiến nhiều người thiệt mạng như những năm trước và cả nguy cơ IS tiến hành khủng bố.

Người đứng đầu cơ quan an ninh của Saudi Arabia Abdul Rahman Mohammed Al-Saleh cho biết: “Trung tâm khẩn cấp 911 hoạt động quanh năm tại thánh địa Mecca. Nhưng trong mùa hành hương, chúng tôi phải tăng cường thêm nhân viên. Có một số lượng lớn đơn vị an ninh và rất nhiều dịch vụ an ninh tại trung tâm này”.

Trước đó, giới chức Saudi Arabia đã thông báo thiết lập 109 trung tâm an ninh tại Mecca nhằm theo dõi những đối tượng khả nghi không có giấy tờ hợp lệ và ngăn chặn các hành vi sai phạm của người hành hương.

Liên quan đến hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp xảy ra sự cố, Người đứng đầu Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Saudi Arabia Mohammed bin Abdullah al Qasem nói: “Chúng tôi có hơn 2.400 nhân viên, cùng với một số lượng lớn các tình nguyện viên. Chúng tôi có khoảng 100 trung tâm cứu thương tạm thời tại khu vực nơi các tín đồ thực hiện nghi lễ tại thánh địa Mecca.

Ngoài ra, máy bay trực thăng và nhiều loại xe cộ khác cũng sẽ được điều động. Chúng tôi sẵn sàng làm việc 24/7 và có một trung tâm khẩn cấp tiếp nhận cuộc gọi đến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau”.

Theo ông Abdullah al Qasem, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cũng phối hợp với Bộ y tế thiết lập một cơ sở khẩn cấp đặc biệt để phản ứng kịp thời đối với bất cứ loại dịch bệnh nào có nguy cơ bùng phát trong lễ hành hương.

Lễ hành hương Haji là minh chứng cho sự đoàn kết của người Hồi giáo cũng như lòng quy phục của họ trước Thánh Allah, thu hút khoảng 2 triệu người Hồi giáo mỗi năm. Người Hồi giáo tin rằng tưởng tham gia vào lễ hành hương Haji sẽ giúp linh hồn được tái sinh.

Đây cũng là cơ hội để họ tẩy rửa những tội lỗi trong quá khứ. Gác lại tất cả mâu thuẫn, xung đột, hận thù tôn giáo, chính trị, các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới cùng tề tựu về miền đất Thánh để cầu nguyện cho sự bình an của bản thân và hòa bình trên thế giới./.

