Hình ảnh cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội Philippines và IS ở Marawi

Hai binh sĩ Philippines gác phía trước một tòa nhà nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt. Khung cảnh tan hoang sau một cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ với phiến quân Maute. Cảnh tượng hoang tàn nhìn từ một lỗ ngắm của quân Chính phủ Philippines hướng về phía phiến quân Maute. Giao tranh ác liệt đã khiến toàn bộ ngôi nhà này bị tàn phá nặng nề. Một bà mẹ chăm sóc 3 đứa con tại một trại tị nạn gần Marawi. Khói bốc lên từ một tòa nhà vừa xảy ra giao tranh giữa quân Chính phủ Philippines và phiến quân Maute. Trực thăng quân sự Philippines tìm kiếm và tiêu diệt phiến quân Maute ở Marawi. Binh sĩ Philippines tuần tra tại các khu vực mà họ giành lại được từ tay phiến quân Maute. Trong bối cảnh giao tranh ác liệt đó, nhiều đứa trẻ đã mất đi sự ngây thơ vốn có của mình. Trong ảnh là một em bé cầm khẩu súng đồ chơi ngắm bắn như một binh sĩ thực thụ. Một binh sĩ Philippines đi ngang qua ngôi nhà bị phá tan hoang do giao tranh. Giao tranh ác liệt cũng khiến nhiều dân thường tại Marawi thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ Philippines đã tổ chức chôn cất cho họ. Trong khi đó, tại một trại tị nạn gần Marawi, những đứa trẻ này tranh thủ xem tivi vào lúc rảnh rỗi. Khung cảnh hoang tàn tại Marawi do giao tranh kéo dài. Một binh sĩ Philippines đứng gác đảm bảo an ninh trên đường phố Marawi./. http://streaming.vov.vn/2017_09_07/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Marawi.mp4

