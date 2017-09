Hình ảnh dân Mỹ cảm nhận rõ hơi thở của bão “quái vật” Irma sau gáy

Irma là một trong những cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây dương trong vòng một thế kỷ, dự kiến sẽ đi qua quần đảo Florida Keys sáng 10/9 (theo giờ Mỹ). Ảnh: AP. Cơn bão sẽ đổ bộ vào bán đảo Florida tại khu vực phía tây Miami và tiếp tục đi dọc bờ biển phía tây bang Florida. Ảnh: Getty. Hiện mỗi giờ bão Irma di chuyển được khoảng 20km và đang tiến ngày càng gần tới bang Florida. Ảnh: weather.com. Ngay từ lúc này, người ta đã có thể cảm nhận thấy sức mạnh của cơn bão ở khu vực Key West, sức gió ở khu vực này đang mạnh dần và hiện đo được là khoảng 75km/h. Ảnh: Twitter. Dù cường độ bão đã hạ từ cấp 5 xuống cấp 3, giới chuyên gia nhận định nó nhiều khả năng sẽ mạnh trở lại trên đường đổ bộ Mỹ khi gặp dòng nước ấm ở phía nam Florida. Ảnh: AP. Tuy nhiên khả năng “quái vật” Irma có thể mạnh trở lại ở mức độ nào thì vẫn chưa xác định được. Ảnh: Alamy. Irma được được dự báo sẽ quét qua vào quần đảo Florida Keys vào đêm 9/9 và rạng sáng 10/9 (giờ Mỹ) trước khi đổ bộ vào đất liền. Ảnh: AP. Lo ngại về sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão cấp 5 này, ngày 9/9, chính quyền bang Florida đã yêu cầu sơ tán 5,6 triệu người dân. Ảnh: AP. Trong khi đó, các lực lượng quân sự và an ninh đã sẵn sàng cho công tác ứng cứu và hỗ trợ bão. Ảnh: Getty. Irma là một trong ba cơn bão cấp 5 đổ về Mỹ kể từ năm 1851 và mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão cấp 5 Andrew hoành hành các địa phương của Mỹ năm 1992. Ảnh: AFP/Getty. Cảnh báo Irma có thể gây ra những hậu quả tàn khốc hơn cả bão Andrew - vốn khiến 65 người thiệt mạng hồi năm 1992. Ảnh: AFP/Getty. Thống đốc Florida Rick Scott ngày 9/9 cảnh báo đây là "tình huống nguy cấp chết người", bang Florida "chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế". Ảnh: Splash News. Trong khi đó, Ủy ban Quản lý hạt nhân Mỹ đã phải cử thêm các chuyên gia tới đánh giá tình hình tại hai lò phản ứng hạt nhân Turkey point và St. Lucie ở Florrida để chuẩn bị cho những tác động mà Irma có thể gây ra đối với khu vực này. Ảnh: Reuters. Các lò phản ứng hạt nhân này đều được đặt tại các vị trí cao hơn 6m so với mực nước biển. Công tác chuẩn bị cho tới nay được hoàn tất. Ảnh: Reuters. Các chuyên gia và nhân viên phản ứng khẩn cấp sẽ ở lại khu vực này cho tới khi không còn nguy cơ nào đe dọa sự an toàn của các lò phản ứng. Ảnh: Reuters. Người dân chuẩn bị bao cát để làm kè chắn nước đề phòng lụt lội. Ảnh: Reuters. Nhiều kệ hàng trong các siêu thị trống trơn khi người dân tích trữ lương thực trước bão. Ảnh: Reuters. Người dân sếp hàng sơ tán đến những nơi an toàn theo yêu cầu của chính quyền. Ảnh: Reuters./. http://streaming.vov.vn/2017_09_10/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Hurricane_Irma_1.mp4

Irma là một trong những cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây dương trong vòng một thế kỷ, dự kiến sẽ đi qua quần đảo Florida Keys sáng 10/9 (theo giờ Mỹ). Ảnh: AP. Cơn bão sẽ đổ bộ vào bán đảo Florida tại khu vực phía tây Miami và tiếp tục đi dọc bờ biển phía tây bang Florida. Ảnh: Getty. Hiện mỗi giờ bão Irma di chuyển được khoảng 20km và đang tiến ngày càng gần tới bang Florida. Ảnh: weather.com. Ngay từ lúc này, người ta đã có thể cảm nhận thấy sức mạnh của cơn bão ở khu vực Key West, sức gió ở khu vực này đang mạnh dần và hiện đo được là khoảng 75km/h. Ảnh: Twitter. Dù cường độ bão đã hạ từ cấp 5 xuống cấp 3, giới chuyên gia nhận định nó nhiều khả năng sẽ mạnh trở lại trên đường đổ bộ Mỹ khi gặp dòng nước ấm ở phía nam Florida. Ảnh: AP. Tuy nhiên khả năng “quái vật” Irma có thể mạnh trở lại ở mức độ nào thì vẫn chưa xác định được. Ảnh: Alamy. Irma được được dự báo sẽ quét qua vào quần đảo Florida Keys vào đêm 9/9 và rạng sáng 10/9 (giờ Mỹ) trước khi đổ bộ vào đất liền. Ảnh: AP. Lo ngại về sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão cấp 5 này, ngày 9/9, chính quyền bang Florida đã yêu cầu sơ tán 5,6 triệu người dân. Ảnh: AP. Trong khi đó, các lực lượng quân sự và an ninh đã sẵn sàng cho công tác ứng cứu và hỗ trợ bão. Ảnh: Getty. Irma là một trong ba cơn bão cấp 5 đổ về Mỹ kể từ năm 1851 và mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão cấp 5 Andrew hoành hành các địa phương của Mỹ năm 1992. Ảnh: AFP/Getty. Cảnh báo Irma có thể gây ra những hậu quả tàn khốc hơn cả bão Andrew - vốn khiến 65 người thiệt mạng hồi năm 1992. Ảnh: AFP/Getty. Thống đốc Florida Rick Scott ngày 9/9 cảnh báo đây là "tình huống nguy cấp chết người", bang Florida "chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế". Ảnh: Splash News. Trong khi đó, Ủy ban Quản lý hạt nhân Mỹ đã phải cử thêm các chuyên gia tới đánh giá tình hình tại hai lò phản ứng hạt nhân Turkey point và St. Lucie ở Florrida để chuẩn bị cho những tác động mà Irma có thể gây ra đối với khu vực này. Ảnh: Reuters. Các lò phản ứng hạt nhân này đều được đặt tại các vị trí cao hơn 6m so với mực nước biển. Công tác chuẩn bị cho tới nay được hoàn tất. Ảnh: Reuters. Các chuyên gia và nhân viên phản ứng khẩn cấp sẽ ở lại khu vực này cho tới khi không còn nguy cơ nào đe dọa sự an toàn của các lò phản ứng. Ảnh: Reuters. Người dân chuẩn bị bao cát để làm kè chắn nước đề phòng lụt lội. Ảnh: Reuters. Nhiều kệ hàng trong các siêu thị trống trơn khi người dân tích trữ lương thực trước bão. Ảnh: Reuters. Người dân sếp hàng sơ tán đến những nơi an toàn theo yêu cầu của chính quyền. Ảnh: Reuters./.