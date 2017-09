Hình ảnh người Mỹ rồng rắn chạy trốn “nanh vuốt” của “quái vật” Irma

Sau khi càn quét các quân đảo thuộc vùng biển Caribe và Cuba khiến hơn 20 người thiệt mạng, siêu bão Irma đang tiến gần tới bang Florida, miền Đông Nam nước Mỹ. Ảnh: Reuters. Lo ngại về sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão, ngày 9/9, chính quyền bang Florida đã yêu cầu sơ tán 5,6 triệu người dân. Ảnh: Reuters. Irma được được dự báo sẽ quét qua vào quần đảo Florida Keys vào đêm 9/9 và rạng sáng 10/9 (giờ Mỹ) trước khi đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Reuters. Irma là một trong ba cơn bão cấp 5 đổ về Mỹ kể từ năm 1851 và mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão cấp 5 Andrew hoành hành các địa phương của Mỹ năm 1992. Ảnh: Reuters. Giới chức Florida cảnh báo, Irma có thể gây ra những hậu quả tàn khốc hơn cả bão Andrew - vốn khiến 65 người thiệt mạng hồi năm 1992. Ảnh: AP. Thống đốc bang Florida Rick Scott đã khuyến cáo khoảng 20,6 triệu dân của bang này sẵn sàng sơ tán đến những khu vực an toàn khi có lệnh. Ảnh: Reuters. Hàng trăm trung tâm trú ẩn tạm thời đã được thiết lập để đón nhận người dân. Ảnh: Reuters. Các trường học, các trung tâm xã hội và nhà thờ trở thành nơi trú ẩn tạm thời ở Florida tựa như thời chiến. Ảnh: Reuters. Người dân xếp hàng dài bên ngoài khu tạm trú trong nhà thi đấu Germain, ở Estero. Ảnh: Reuters. Bé Chloe Rosenberger, 3 tuổi ở Cape Coral, Florida kéo chiếc vali chứa đồ đạc đi theo anh trai và mẹ đến nơi trú ẩn tạm thời ở Estero. Ảnh: Reuters. Binh sĩ của lực lượng Vệ binh Quốc gia thuộc tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn Bộ Binh 124 trợ giúp một cặp vợ chồng già bên ngoài trung tâm tạm trú Germain ở Estero. Nhà thi đấu Germain có sức chứa 8.400 chỗ. Ảnh: AP. Tuy nhiên, dường như nhu cầu của người dân lớn hơn nhiều so với sức chứa của nhà thi đấu. Ảnh: Getty. Người dân cũng đổ xô đến các siêu thị để tích trữ lương thực… Ảnh: AFP/Getty. … Điều này dẫn đến việc các siêu thị không tránh khỏi tình trạng khan hàng. Ảnh: Reuters. Dòng người xếp hàng bên ngoài nhà thi đấu Alico ở Fort Myers, tây nam Florida chờ đăng ký tạm trú. Ảnh: Getty. Những người sơ tán động viên lẫn nhau khi có mặt trong một sân vận động ở Estero, Florida. Ảnh: Getty./. http://streaming.vov.vn/2017_09_10/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Hurricane_Irma_2.mp4

Sau khi càn quét các quân đảo thuộc vùng biển Caribe và Cuba khiến hơn 20 người thiệt mạng, siêu bão Irma đang tiến gần tới bang Florida, miền Đông Nam nước Mỹ. Ảnh: Reuters. Lo ngại về sức tàn phá kinh hoàng của cơn bão, ngày 9/9, chính quyền bang Florida đã yêu cầu sơ tán 5,6 triệu người dân. Ảnh: Reuters. Irma được được dự báo sẽ quét qua vào quần đảo Florida Keys vào đêm 9/9 và rạng sáng 10/9 (giờ Mỹ) trước khi đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Reuters. Irma là một trong ba cơn bão cấp 5 đổ về Mỹ kể từ năm 1851 và mạnh hơn rất nhiều so với cơn bão cấp 5 Andrew hoành hành các địa phương của Mỹ năm 1992. Ảnh: Reuters. Giới chức Florida cảnh báo, Irma có thể gây ra những hậu quả tàn khốc hơn cả bão Andrew - vốn khiến 65 người thiệt mạng hồi năm 1992. Ảnh: AP. Thống đốc bang Florida Rick Scott đã khuyến cáo khoảng 20,6 triệu dân của bang này sẵn sàng sơ tán đến những khu vực an toàn khi có lệnh. Ảnh: Reuters. Hàng trăm trung tâm trú ẩn tạm thời đã được thiết lập để đón nhận người dân. Ảnh: Reuters. Các trường học, các trung tâm xã hội và nhà thờ trở thành nơi trú ẩn tạm thời ở Florida tựa như thời chiến. Ảnh: Reuters. Người dân xếp hàng dài bên ngoài khu tạm trú trong nhà thi đấu Germain, ở Estero. Ảnh: Reuters. Bé Chloe Rosenberger, 3 tuổi ở Cape Coral, Florida kéo chiếc vali chứa đồ đạc đi theo anh trai và mẹ đến nơi trú ẩn tạm thời ở Estero. Ảnh: Reuters. Binh sĩ của lực lượng Vệ binh Quốc gia thuộc tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn Bộ Binh 124 trợ giúp một cặp vợ chồng già bên ngoài trung tâm tạm trú Germain ở Estero. Nhà thi đấu Germain có sức chứa 8.400 chỗ. Ảnh: AP. Tuy nhiên, dường như nhu cầu của người dân lớn hơn nhiều so với sức chứa của nhà thi đấu. Ảnh: Getty. Người dân cũng đổ xô đến các siêu thị để tích trữ lương thực… Ảnh: AFP/Getty. … Điều này dẫn đến việc các siêu thị không tránh khỏi tình trạng khan hàng. Ảnh: Reuters. Dòng người xếp hàng bên ngoài nhà thi đấu Alico ở Fort Myers, tây nam Florida chờ đăng ký tạm trú. Ảnh: Getty. Những người sơ tán động viên lẫn nhau khi có mặt trong một sân vận động ở Estero, Florida. Ảnh: Getty./.