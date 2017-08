Hình ảnh những công trình thay đổi bộ mặt thủ đô Moscow (Nga)

Phố Tverskaya nằm trong khuôn khổ dự án xây dựng lại con phố chính do cục West 8, đến từ Hà Lan, vốn được biết đến với một số dự án tại Nga như dự án New Holland tại Saint Pertersburg. (Ảnh: Anton Belitskiy) Đường phố Tverskaya đã gần như được hoàn thiện và công trình trùng tu Quảng trường Tverskaya Zastava dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. (Ảnh: Anton Belitskiy) Công trình quảng trường Bolotnaya do cục Okra đến từ Hà Lan đảm nhiệm thiết kế, đây là đơn vị chuyên thiết kế các công trình cảnh quan thành phố và các tuyến đường ven sông. (Ảnh: Anton Belitskiy) Cục thiết kế này từng thực hiện công trình Vườn Cutty Sark tại London và Boulevard de Villingen, trong ảnh là tuyến đường ven sông Yakimanskaya. (Ảnh: Anton Belitskiy) Tuyến đường ven sông Yakimanskaya được cục thiết kế Okra đảm nhận. (Ảnh: Anton Belitskiy) Phòng kiến trúc Snøhetta từ Na Uy đảm nhận công việc thiết kế hai địa điểm nổi tiếng khác tại Moscow là Quảng trường Crimea và Lubyanka, trong ảnh là phối cảnh khu quảng trường Lubyanka. (Ảnh: Strelka KB) Phòng kiến trúc này nổi tiếng với công trình trùng tu Nhà hát opera và ba lê quốc gia tại Olso và Quảng trường thời đại tại New York, trong ảnh là phối cảnh tòa nhà Lubyanka sau trùng tu. (Ảnh: Strelka KB) Năm 2016, kiến trúc sư đô thị Martha Schwartz và cục thiết kế của mình tặng Moscow toàn bộ bản ý tưởng về “Tuyến đường của trẻ em”, trong ảnh là phố Pushechnaya nằm trong tuyến đường này. (Ảnh: Anton Belitskiy) “Tuyến đường của trẻ em” chạy qua cửa hàng Detsky Mir (Thế giới của trẻ em), nơi được mệnh danh là “Vương quốc của trẻ em” dưới thời Liên Xô, trong ảnh là quảng trường Novaya. (Ảnh: Anton Belitskiy) Cục thiết kế Diller Scofidio + Renfro (DS + R) đến từ Mỹ là tác giả của The High Line, một công viên xây trên tuyến đường sắt trên cao cũ của New York, trong ảnh phối cảnh khu Kitai-Gorod. (Ảnh: Strelka KB) Cục thiết kế này đang thiết kế lại những khu vực bí ẩn nhất của Moscow, vùng Zaryadie, nằm ngay cạnh điện Kremlin, trong ảnh là phối cảnh phố Varvarka. (Ảnh: Strelka KB) Quảng trường Khokhlovskaya thuộc khu vực cổ nhất Moscow - Kitai-Gorod, được công ty cảnh quan Djao-Rakitine có trụ sở tại London đảm nhiệm, trong ảnh là phối cảnh của khu vực này sau khi trùng tu. (Ảnh: Strelka KB)

