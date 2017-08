Hình ảnh nỗ lực sơ tán người dân trong "biển" lũ do siêu bão Harvey

Người dân dùng xuồng cao tốc để di chuyển trên đường Tidwell, sơ tán khỏi khu vực ngập nước nghiêm trọng. Trực thăng quân đội Mỹ thả dây để lực lượng cứu hộ ứng cứu người dân tại khu vực phía Đông Houston. Người phụ nữ bế thú cưng của mình lê bước qua khu vực ít ngập nước hơn. Đoàn người lầm lũi bước đi trong mưa lũ ở Beaumont Place để đến nơi trú ẩn an toàn. Những tình nguyện viên kéo thuyền của người dân đi sơ tán lũ vào nơi trú ẩn an toàn. Một người đàn ông cõng một bé trai thoát ra khỏi vùng mưa lũ nghiêm trọng. Một nhân viên cảnh sát bế một bé gái chạy lũ. Một thanh niên giúp cụ già lên xuồng cứu hộ đến nơi an toàn. Các nhân viên cứu hộ bế bé trai lên xe quân dụng để đưa về điểm sơ tán tránh bão lũ. Chiếc xe tải chở người dân trên đường sơ tán. Người phụ nữ bế bé gái lên xuồng cứu hộ để đưa đến nơi an toàn. Các thành viên trong một gia đình mang theo tài sản và thú cưng đi tránh lũ. Cô Domenique Scales (giữa) gạt nước mắt sau khi được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Chiếc xe quân dụng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ xuyên đêm. Người dân Houston lũ lượt mang hành lý cùng thú cưng vượt đoạn đường bị ngập nghiêm trọng do mưa lũ. Anh Isiah Courtney và cô con gái 1 tuổi Aubry cùng nhau vượt lũ. Người phụ nữ bế con gái vượt qua vùng lũ đến nơi an toàn. Cô Laquanta Edwards ôm chặt bé gái 1 tuổi Ladaja và bé trai 9 tháng tuổi LaDariuss sau khi cả 3 người đến nơi trú ẩn an toàn. Một người phụ nữ bế con sơ tán đến nơi an toàn. Đám đông thanh niên cùng nhau vượt qua khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa bão ở Houston./. http://streaming.vov.vn/2017_08_30/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/so_tan_lu_Houston.mp4

