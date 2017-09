Hình ảnh siêu bão tử thần Irma gây “đại hồng thủy” ở Florida

http://streaming.vov.vn/2017_09_11/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/sieu_bao_irma.mp4 Bão Irma gây gió lớn làm đổ rạp nhiều cây cối ở ven bờ biển Miami. Mưa lớn do bão Irma gây ra cũng nhanh chóng nhấn chìm nhiều con đường chạy dọc bờ biển Miami trong biển nước. Nhiều khu vực ngập lụt rất sâu, cảnh tượng không khác gì trong "Đại hồng thủy". Một cây lớn bị quật đổ trong bão Irma. Gió lớn khiến hàng cây ven đường liên tục ngả nghiêng. Bão Irma gây sóng to, gió lớn làm lật một chiếc thuyền ngoài khơi Miami. Một tài xế cố gắng lái xe đi trong nước ngập sâu do bão Irma gây ra. Sức tàn phá của bão Irma rất khủng khiếp, ngay cả những chiếc xe tải lớn cũng bị gió bão lật nghiêng. Một chiếc xe lầm lũi đi trong sóng nước mênh mông do bão Irma gây ra. Bão Irma còn gây ra những đợt sóng lừng cao tới vài mét cuốn trôi nhiều nhà cửa ven biển. Một chiếc xe chật vật đi trên một con đường ngập sâu trong nước lũ do bão Irma gây ra. Chiếc xe BMW bị ngập trong biển nước tại Miami. Hai người đàn ông chật vật đi trong gió to và mưa lớn do bão Irma gây ra./.

