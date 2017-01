Culper Ring - nhóm gián điệp đầu tiên của Mỹ và dưới trướng Washington

Nhóm điệp viên Culper Ring do tướng George Washington lập ra và tổ chức vào giai đoạn cao trào của Chiến tranh Cách mạng Mỹ. Nhiệm vụ của nhóm này là cung cấp các tin tức mật liên quan đến hoạt động của Lục quân Anh ở New York và các thuộc địa khác ở Mỹ. Lúc đó, thành phố New York là nơi đặt đại bản doanh của quân đội Anh và cũng là căn cứ cho các chiến dịch trong cuộc chiến tranh trên đất Mỹ. Nhóm Culper Ring ra đời vào cuối năm 1778 và kéo dài đến năm 1781. Tướng George Washington thị sát binh sĩ ở thung lũng Forge. Ảnh: WarHistoryOnline.

Trong suốt cuộc chiến tranh, mạng lưới Culper Ring đã lên kế hoạch cho các chiến dịch khác nhau. Họ đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào quân Pháp khi họ đổ bộ lên các thuộc địa Mỹ. Họ phanh phui một kế hoạch giả do phía Anh thiết kế. Họ khám phá ra rằng một sĩ quan Mỹ chủ chốt sắp phản bội phe thuộc địa (mặc dù dự đoán nhầm rằng kẻ phản bội là ai đó khác ngoài Benedict Arnold). Bên cạnh đó, nhóm cũng được ghi nhận đã lập công phá tan âm mưu ám sát George Washington.

Gây dựng các tổ chức tình báo Mỹ

Trong thời kỳ đầu cuộc Chiến tranh giải phóng của Mỹ (để tách khỏi Đế quốc Anh - ND), ông Washington tiếp nhận thông tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau. Phải mất một thời gian thì phe thuộc địa mới tuyển dụng được các điệp viên chính thức và lâu dài hoạt động phía sau chiến tuyến của đối phương. Một trong các điệp viên sớm nhất là George Clinton – ông này về sau trở thành Thống đốc bang New York và sau đó là Phó Tổng thống Mỹ. Một người khác nữa là Nathan Hale – ông này đã bị người Anh bắt và treo cổ.

Washington tiếp tục phát triển mạng lưới tình báo của mình dù có một số phi vụ thất bại như vụ Nathan Hale. Cuối cùng, ông quyết định sử dụng thường dân làm gián điệp để ít thu hút sự chú ý.

Thủ lĩnh Washington đã tuyển Nathaniel Sackett và chỉ định một trong những người bạn của người này làm đầu mối liên hệ về mặt quân sự.

Trong thời gian làm cho Washington, Sackett cố gắng sáng tạo cho nhóm một số phương pháp thu thập tình báo mới. Trong số này có phương pháp duy trì liên tục một điệp viên nào đó bên trong lãnh thổ đối phương và thường xuyên liên lạc với người đó để thu nhận thông tin. Một trong các phát hiện lớn nhất của Sackett là việc quân Anh đã chế tạo được các con thuyền đáy bằng để tiến công Philadelphia. Tuy nhiên, Washington cảm thấy Sackett cung cấp tin không đủ nhanh như mong muốn nên đã sa thải nhân vật này.

Washington cũng phân công thiếu tá John Clark đứng đầu một cơ quan tình báo ở Philadephia, sau khi Clark bị thương trong một cuộc đụng độ khi tiến hành theo dõi Long Island. Điều không may là, vết thương của anh này không lành hoàn toàn. Do vậy, mặc dù đã xây dựng được một mạng lưới gián điệp trong thành phố, anh đã không theo được yêu cầu của công việc.

Sự ra đời của Culper Ring

Nhóm này chính thức ra đời khi trung úy Caleb Brewster ở Connecticut đề nghị hỗ trợ công tác gián điệp cho tướng Washington. Ông Washington đã thu nhận anh này theo đề nghị của anh ta. Brewster đã báo cáo cho Washington về binh sĩ Anh di chuyển tới Rhode Island và tình hình các chiến hạm Anh. Sau đó, tướng Charles Scott được phái tới phụ trách Brewster và cũng tuyển thêm điệp viên. Cuối cùng, mạng lưới đã được bổ sung đầy đủ điệp viên. Washington bắt đầu tiến hành chuẩn hóa hoạt động tình báo.

Chân dung Washington - một trong các thành viên đầu tiên của mạng lưới tình báo Culper Ring.

Nhân sự trong lưới tình báo này đều nằm trong kế hoạch hoạt động của nhau. Một trong các điệp viên như thế là Anna Strong – người chuyên sử dụng tín hiệu từ công việc giặt là để thông báo cho nhóm biết khi nào thì các gián điệp đơn lẻ có tin cần gửi đi. Nếu như cô treo một chiếc váy lót màu đen trên dây phơi, điều đó nghĩa là có tin tình báo mới. Kế đó cô sẽ gắn vài chiếc khăn mùi soa màu trắng cạnh chiếc váy lót kia, và đây sẽ là mật hiệu về vị trí mà điệp viên nói trên muốn gặp gỡ để trao thông tin.

Anna Strong không phải là nhân vật nữ duy nhất tham gia vào Culper Ring. Phụ nữ thường đóng vai trò chỉ điểm, bao gồm cả các thân nhân của các nam điệp viên.

Mở rộng mạng lưới Spy Ring

Một thành viên của nhóm này là Robert Townsend, được biết đến với mật danh Samuel Culper, Jr. Ông hành nghề may mặc ở thành phố New York và được tiếp cận các nguồn tin Anh. Ông này ít có nguy cơ bị phía Anh nghi ngờ do ông cũng là cây bút thường xuyên cho một chuyên mục trên một tờ báo trung thành với Anh và sở hữu chung một quán cà phê với một người trung thành với chế độ Anh. Chân dung Granville - một trong các nữ điệp viên xuất sắc hàng đầu VOV.VN - Granville người gốc Ba Lan là một nữ điệp viên xinh đẹp và mạnh mẽ, đã có nhiều đóng góp vào thắng lợi của tình báo Anh thời Thế chiến 2.

Khi mạng lưới tình báo này mở rộng thì tướng Washington càng ít nắm rõ về các thành viên trong nhóm cũng như các hoạt động của nhóm. Culper Ring bắt đầu xây dựng các phương pháp liên lạc tiên tiến hơn. Nhiều thành viên sử dụng các thông điệp đã được mã hóa ẩn giấu bên trong các tờ báo cũng như sử dụng mực tàng hình để che giấu thông điệp nằm giữa các dòng của một bức thư thông thường. Họ cũng bắt đầu sử dụng bí danh và mã số. Con số của Washington là 711. Người ta còn đồn rằng có một điệp viên nữ chỉ được nhắc đến bằng cái tên Điệp viên 355.

Hercules Mulligan là một nhân vật đáng lưu ý trong Culper Ring, do Alexander Hamilton (một chính khách nổi tiếng của Mỹ) tuyển. Mulligan từng cho Hamilton ở nhờ khi ông cần chỗ trú thân hồi đi học.

Chính khách Alexander Hamilton tham gia tuyển người cho nhóm Culper Ring.

Mulligan được quyền tiếp cận thông tin tình báo Anh do ông kết hôn với con gái của một viên Đô đốc hải quân Anh và bản thân ông cũng có một số thương vụ quan trọng.

Mulligan thường để cho người nô lệ của mình, tên là Cato, tham gia vào các điệp vụ. Chính Cato đã báo cho Hamilton về việc người Anh muốn bắt cóc và giết chết tướng Washington. Sau khi Benedict Arnold đào tẩu sang phe Anh, Mulligan bị lộ và người Anh đã bắt và giam giữ ông trong gần 5 tháng. Sau đó, Mulligan được thả - điều này được Washington xem là sai lầm lớn của phe Anh.

Phải mãi tới thập niên 1930 người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của nhóm gián điệp Culper Ring. Khi ấy những bức thư cũ tìm thấy trong nhà của gia đình Townsend cho thấy Robert Townsend và Samuel Culper, Jr chỉ là một người. Một sử gia đã nghiên cứu các bức thư và xâu chuỗi các thông tin với nhau./.