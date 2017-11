Iraq mở chiến dịch đánh bật IS ra khỏi vùng sa mạc

Hôm 22/11, các lực lượng Iraq mở chiến dịch với mục tiêu đánh bật nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi vùng sa mạc giáp ranh với Syria, chiến dịch cuối cùng nhằm quét sạch IS ra khỏi lãnh thổ. Lực lượng IS trên sa mạc. Ảnh: ZeroCensorship.

Các binh sỹ thuộc quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Shiite đã tham gia vào chiến dịch chống IS đang lẩn trốn tại dải đất rộng lớn giáp biên giới Syria.

Thượng tá Salah Kareem cho biết, mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn những nhóm tàn quân IS tràn ra vùng sa mạc và sử dụng sa mạc như căn cứ cho các vụ tấn công trong tương lai.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, IS đã bị đánh bại trên các chiến trường nhưng ông chỉ tuyên bố giành thắng lợi cuối cùng sau khi các phiến quân IS bị nhổ tận gốc khỏi sa mạc.

Cuối tuần trước, các lực lượng Iraq đã chiếm thị trấn biên giới Rawa, thị trấn cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của IS, tín hiệu cho thấy sự sụp đổ của Vương quốc Hồi giáo mà IS từng tuyên bố thiết lập khi chiếm được nhiều vùng lãnh thổ phía Bắc và Tây Iraq năm 2014./.