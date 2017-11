Iraq mở chiến dịch giải phóng thị trấn cuối cùng nằm trong tay IS

Ngày 11/11, các lực lượng Iraq đã mở cuộc tấn công để tái chiếm Rawa, thị trấn còn lại cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Xe quân sự của các lực lượng Iraq. Ảnh: Reuters.

Việc chiếm lại thị trấn Rawa sẽ đánh dấu sự kết thúc thời kì IS còn chiếm giữ những phần lãnh thổ của Iraq dưới cái gọi là Vương quốc Hồi giáo mà tổ chức cực đoan này từng tuyên bố thành lập vào năm 2014 trên các phần đất chiếm được của Iraq và Syria.

Trước đó, ngày 9/11, quân đội Syria tuyên bố giành chiến thắng trước IS sau khi giành lại thị trấn cuối cùng trên biên giới với Iraq. Hiện quân đội Syri và các đồng minh vẫn chiến đấu chống IS tại vùng sa mạc gần Albu Kamal, thị trấn cuối cùng mà IS vẫn còn chiếm giữ tại Syria./.