Iraq muốn trục xuất hàng loạt vợ con các tay súng khủng bố IS

Giới chức Iraq hôm 10/9 cho biết, lực lượng an ninh nước này đang giữ 1.400 phụ nữ và trẻ em nước ngoài tại một trại ở khu vực miền Bắc, do nghi ngờ họ là vợ và con của các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đang chiến đấu tại Iraq và Syria. Vợ của chiến binh IS. Ảnh: Express Tribune.

Đây là số người nước ngoài có liên hệ với IS lớn nhất bị bắt giữ tại Iraq từ trước đến nay.

Theo một sĩ quan tình báo Iraq, hiện cơ quan này đang xác minh lý lịch cũng như quốc tịch của số người bị giữ trên.

Tuy nhiên, công việc này đang gặp rất nhiều khó khăn do nhiều người đã đánh mất hồ sơ gốc.

Đối với các đối tượng rõ nguồn gốc, các lực lượng chức năng Iraq đang cố gắng làm việc với Đại sứ quán các nước, nhằm sớm trục xuất họ về nước.

Hiện Iraq đã giải phóng được nhiều khu vực “trọng yếu” từng bị rơi vào tay IS. Nhiều tay súng IS đã bỏ chạy khỏi các cứ điểm này trong các đợt tấn công của quân đội./.