IS nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Brussels (Bỉ)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 26/8 đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công bằng dao tại thủ đô Brussels của Bỉ trước đó một ngày khiến một binh sĩ bị thương. Đây không phải là lần đầu tiên, nhóm thánh chiến này lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tại châu Âu thời gian qua, trong đó gần đây nhất là tại Bỉ và Tây Ban Nha. Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AP.

Theo AFP, mạng tin tuyên truyền Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, một thành viên của tổ chức này đã thực hiện vụ tấn công bằng dao tại Brussels và nhằm hưởng ứng những lời kêu gọi tấn công các nước thuộc liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Trước đó, IS cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công tại Tây Ban Nha như một cách để phô trương thanh thế.

Vào khoảng 20h ngày 25/8, một đối tượng đã sử dụng dao tấn công hai binh sĩ đang tuần tra tại trung tâm Brussels làm một người bị thương ở mặt và ở tay. Các binh sĩ đã nổ súng vào kẻ tấn công khiến đối tượng bị thương và sau đó tử vong trong bệnh viện.

Đối tượng được xác định một người đàn ông gốc Somalia sinh năm 1987 và không có tên trong hồ sơ tình nghi khủng bố của lực lượng an ninh. Người đàn ông này đến Bỉ năm 2004 và được trao quốc tịch Bỉ năm 2015.

Một nhân chứng cho biết nghi phạm là nhân viên của một nhà hàng ngay gần nơi diễn ra sự việc. Trước khi hành động tên này đã hô lớn “Thánh Allah vĩ đại” (Allahu Akbar).

Bỉ và các nước châu Âu hiện vẫn đang trong tình trạng tăng cường an ninh cao độ sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại các nước châu Âu, nhất là vụ đâm xe tại Barcelona, Tây Ban Nha mới đây làm 13 người thiệt mạng và hơn 130 người khác bị thương.

Trong một diễn biên có liên quan, hôm qua, hàng nghìn người đã tham gia tuần hành trên các con phố tại Barcelona, Tây Ban Nha, nhằm phản đối chủ nghĩa khủng bố và giương cao khẩu hiệu “Tôi không sợ”.

Sự kiện do các tổ chức dân sự, cơ quan y tế, cảnh sát địa phương và cảnh sát quốc gia phối hợp tổ chức, đặc biệt, sự kiện này có sự hiện diện của Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI cùng Thủ tướng Mariano Rajoy và giới chức vùng tự trị Catanonia. /.