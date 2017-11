IS tấn công liều chết ở Baghdad (Iraq) gây nhiều thương vong

Bộ Nội vụ Iraq hôm qua (27/11) cho biết, hai kẻ tấn công đã nổ súng vào một số dân thường ở khu vực Nahrawan, phía đông nam thủ đô Baghdad. Một trong hai kẻ tấn công sau đó đã tự sát và kẻ còn lại đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. Ảnh minh họa: AFP.

Bộ nội vụ Iraq không đưa ra thông tin chi tiết về số người thương vong trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, báo chí địa phương cho biết, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công. Lực lượng an ninh Iraq nói rằng, IS có thể tiến hành nhiều vụ tấn công để trả đũa việc thất bại liên tiếp trên thực địa trong thời gian gần đây ở cả Iraq và Syria. Nhóm này cũng đã mất phần lớn diện tích lãnh thổ đã từng kiểm soát ở cả 2 nước này./.