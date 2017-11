IS thiết lập trạm kiểm soát gần thành phố Sirte, Lybia

Theo ông Zarroug Sweti, Chủ tịch Ủy ban An ninh thành phố Sirte, trạm kiểm soát được IS thiết lập là tại những khu vực thung lũng kiên cố, chỉ cách Bohadi - một vùng phụ cận với thành phố Sirte khoảng 20km về phía Nam. Các thành viên của IS đã cố gắng tìm kiếm các phương tiện qua lại tại khu vực này nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố.

Phiến quân IS tại Libya. Ảnh: Reuters

Mặc dù ngay sau khi nhận được thông tin về sự xuất hiện của những kẻ khủng bố, lực lượng an ninh của thành phố Sirte đã lập tức có mặt. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đã kịp thời trốn thoát.

Ông Zarroug Sweti cũng cho biết thêm, thời gian gần đây, các chi nhánh của IS ngày càng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào một số cửa hàng tại khu vực phía Nam của Bohadi, và dần thiết lập các trạm kiểm soát tại những khu vực này.

Trước đó hồi tháng 8, lực lượng IS cũng đã tấn công một trạm kiểm soát quân sự ở miền nam Libya, làm thương vong nhiều binh lính quân đội tại trạm kiểm soát này.

Vào tháng 12/2015, các lực lượng trung thành với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) đã giải phóng hoàn toàn thành phố Sirte khỏi sự chiếm đóng của các tay súng IS. Thành phố này cũng được xem là thành trì chiến lược cuối cùng của IS tại Libya./.