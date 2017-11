Khói mù vượt ngưỡng 10 lần tiếp tục bao trùm thủ đô Ấn Độ tuần thứ 2

Sáng nay (13/11), khói mù dày đặc vượt ngưỡng cho phép 10 lần vẫn bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ sang tuần thứ 2, bất chấp nỗ lực của chính phủ giải quyết cuộc khủng hoảng về môi trường này. Khói mù ở New Delhi. Ảnh: CNN.

Chính quyền bang New Delhi đã tuyên bố tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp vào tuần trước sau khi mức độ ô nhiễm trên địa bàn tăng vọt.

Khói mù là tình trạng diễn ra hàng năm ở New Delhi do việc đốt rơm rạ ở các bang phía Bắc cùng với khí thải từ xe ô tô và bụi đô thị.

Cuối tuần qua, chính quyền bang New Delhi thông báo đã sử dụng 5 xe tải cứu hỏa để phun nước trên một số địa bàn song biện pháp này hầu như không có tác dụng. Một quan chức giám sát chất lượng không khí cho biết, chất lượng không khí ở New Delhi vẫn rất kém, bất chấp các nỗ lực như dừng các công trình xây dựng, tăng phí đỗ xe ô tô gấp 4 lần để khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi đã đo hàm lượng hạt bụi siêu nhỏ PM2,5 (tức hạt bụi lơ lửng đường kính từ 2,5 micromet trở xuống) đạt 495 vào sáng nay, vượt gấp nhiều lần so với ngưỡng an toàn (50). Chỉ số bụi PM2,5 cao hơn nhiều lần ngưỡng cho phép là rất nguy hiểm bởi hạt bụi siêu mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây các bệnh về đường hô hấp và các bệnh khác.

Các bệnh viện ở New Delhi đang phải tiếp nhận số bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô gấp tăng vọt.

Trong khi đó, hãng United Airlines thông báo đã nối lại chuyến bay từ Newark, New Jersey tới New Delhi, sau khi tạm dừng khai thác các tuyến bay này do chất lượng không khí quá kém ở New Delhi.

Sáng nay, các trường phổ thông cũng mở cửa trở lại sau vài ngày tạm nghỉ./.