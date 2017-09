Liên Hợp Quốc tiên lượng IS sẽ bị đánh bại trong tháng 10

Theo ông Mistura, có 3 nơi tại Syria chưa có sự ổn định là thành phố Raqqa, Deir al-Zor và Idlib. Tuy nhiên, chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga sẽ sớm giải phóng được thành phố Deir al-Zor, trong khi Mỹ và Lực lượng đối lập Syria sẽ giải phóng Raqqa vào cuối tháng 10. Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura. (Ảnh: Reuters)

Ông cho rằng cộng đồng quốc tế cũng cần phải tiếp tục hối thúc lực lượng đối lập và chính phủ Syria tham gia vào các cuộc đàm phán thực chất. Sau đó, trong vòng 1 năm, Syria có thể tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và đáng tin cậy.

Trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đứng trên bờ vực thất bại tại Syria, các cường quốc bắt đầu tính đến kế hoạch giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua và một giải pháp cho tương lai của Syria.

Đặc phải viên Liên Hợp Quốc cho rằng, các nước liên quan đều nhận thức được rằng ưu tiên hàng đầu đó là ngăn chặn sự hồi sinh của IS tại Syria. Để làm được điều đó, các bên không chỉ chấm dứt xung đột mà còn ổn định đất nước lâu dài. Syria cần phải thực hiện một cuộc bầu cử công bằng với sự giám sát của Liên Hợp Quốc, không bỏ quên những người dân tộc thiểu số.

Ông Mistura đồng thời cảnh báo, một thỏa thuận hòa bình không có đại diện của các bên tại Syria sẽ mở cánh cửa cho IS hay các lực lượng cực đoan Sunni hồi sinh trở lại./.