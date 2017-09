Liên minh Mỹ thừa nhận giết nhầm ít nhất 685 người tại Iraq và Syria

VOV.VN - Tổng cộng đã có ít nhất 685 người dân vô tội bị thiệt mạng do các cuộc tấn công của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu ở Syria và Iraq.