Nga bị tố tấn công hệ thống mạng tại Anh

Tuyên bố trên được Giám đốc Điều hành Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) Ciaran Martin đưa ra ngày 15/11.Tuy nhiên vị quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết liên quan tới các cuộc tấn công.

Ảnh minh họa: EPA

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, là một nhánh thuộc Cơ quan Thông tin Chính phủ Anh (GCHQ), có nhiệm vụ giám sát an ninh mạng của Anh, hoạt động tích cực với các đối tác nước ngoài để đối phó với những mối đe dọa an ninh mạng nhằm vào nước này.

Những cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào một số lĩnh vực như truyền thông, viễn thông và năng lượng của Anh được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Theresa May hồi đầu tuần này cũng lên tiếng cáo buộc Nga đã truyền bá thông tin sai lệch cũng như can thiệp vào các cuộc bầu cử của một số quốc gia khác.

Thủ tướng Theresa May cũng “tố” Nga can thiệp vào các chiến dịch gián điệp liên tục và làm gián đoạn an ninh mạng, tạo những tin tức giả mạo và hình ảnh quảng cáo để gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ châu Âu./.