Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ để phản đối việc lục soát cơ quan thương mại

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (2/9) đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại thủ đô Moscow, ông Anthony F. Godfrey tới để trao công hàm phản đối kế hoạch tiến hành lục soát một khu nhà phái bộ thương mại của Nga ở Washington.

Bộ này cho rằng, các cơ quan Mỹ rất có thể lợi dụng cuộc khám xét này để có những hành vi khiêu khích chống Nga bằng cách “gài những đồ vật gây hại”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong ngày 2/9, cơ quan an ninh Mỹ cũng có ý định tiến hành lục soát tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và một văn phòng lãnh sự ở thành phố New York, vốn là nơi được miễn trừ. Phía Nga cho rằng, các cuộc khám xét sẽ trực tiếp đe dọa tới an toàn của các công dân Nga và làm xấu thêm mối quan hệ song phương vốn đã đầy khó khăn này.

Trước đó, ngày 31/8, Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao tại Mỹ. Động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga hồi tháng 7 vừa qua./.