Nhật Bản cử 4 phi cơ đo phóng sạ khi Triều Tiên thử hạt nhân

Thủ tướng Shinzo Abe đã tiến hành họp báo thông báo kết quả khí tượng về sóng động đất phát ra từ nơi gần Triều Tiên. Đây có thể không phải là động đất tự nhiên mà có khả năng do Triều Tiên thử hạt nhân. Ông cũng nhấn mạnh nếu đây là sự thật thì thực sự là một hành động không thể chấp nhận được. Truyền hình Nhật Bản đưa tin về vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 3/9. Ảnh: AP.

Ông Toshihiro Nikai- Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) cho rằng việc Triều Tiên thử hạt nhân là hành vi không thể chấp nhận được, đưa Nhật Bản và thế giới vào một khủng hoảng.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng đã thông báo rằng, theo kết quả quan trắc cho thấy, một trận động đất được cho là do tác động của con người gần phía đông bắc Triều Tiên nơi có bãi thử hạt nhân đã xảy ra vào đầu giờ chiều 3/9. Đây có thể là một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Ông cũng cho biết đang thu sếp để tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến vụ thử hạt nhân lần này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rõ thêm rằng đây là vụ thử hạt nhân có qui mô lớn hơn so với năm 2016. Do đó, Bộ Quốc phòng cũng đã phái 4 máy bay T4 bay trên không phận Nhật Bản nhằm khống chế chất phóng xạ trên không trung có thể có do vụ thử hạt nhân gây ra.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng đã thông báo rằng Nhật Bản đang phân tích các nguồn thông tin, kết quả quan trắc sóng động đất khác thường so với sóng động đất thông thường.

Ông phê phán hành động của Triều Tiên và coi đây là hành vi đã chuyến sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn, khó lường hơn đối với an ninh của Nhật Bản, làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới. Đây cũng là hành vi không thể chấp nhận. Nhật Bản sẽ thông qua Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản kháng nghị, phên phán bằng ngôn ngữ mạnh mẽ nhất đối với Triều Tiên. Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai để mở một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại 3 nước Nhật, Mỹ và Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên.

Nhật Bản cũng đang điều chỉnh các cuộc đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc.

Ông cũng khuyến cáo rằng trong trường hợp vụ thử hạt nhân được tiến hành dưới lòng đất thì chất phóng xạ bay ra không trung có khả năng rất thấp. Trên thực tế, trong 5 lần thử hạt nhân trước của Triều Tiên, chất phóng xạ không có trong môi trường Nhật Bản. Do vậy nhân dân Nhật Bản có thể yên tâm sinh hoạt bình thường./.