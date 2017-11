Nhiều trường học Mexico bị đóng cửa do tình trạng bạo lực gia tăng

Thống đốc bang Guerrero của Mexico Hector Astudllo Flores hôm 8/11 cho biết, lực lượng an ninh bang này đang được đặt trong tình trạng báo động nhằm đối phó với tình trạng bạo lực và bất ổn có xu hướng gia tăng.

Đã có khoảng 300 trường học trên toàn bang Guerrero thông báo đóng cửa 48 ngày để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Kể từ ngày 22/9 đến nay, nhiều bậc phụ huynh và giáo viên nhận được những lời đe dọa bắt cóc và thậm chí là sát hại.

Một nạn nhân tử vong trong bạo lực đường phố ở Mexico. Ảnh: Business insider.

Chị Maria Salgado, một người dân địa phương cho biết, nhiều người dân địa phương không dám ra khỏi nhà sau 20h. Đường phố về đêm trở thành nơi hoạt động của các băng nhóm tội phạm trong đó chủ yếu là hoạt động buôn bán ma túy và thanh trừng lẫn nhau, tranh giành địa bàn.

Ông Hector Astudllo Flores cho biết: “Tình trạng an ninh tại nhiều nơi đặc biệt là quận Chilapa rất phức tạp. Chúng tôi đang điều lực lượng an ninh và quân đội để có thể bảo đảm an toàn cho người dân. Tuy nhiên, đây là công việc khó khăn vì bang Guerrero là địa bàn hoạt động của nhiều đường dây ma túy lớn tầm cỡ quốc tế. Hơn nữa thủ đoạn của chúng thì vô cùng tinh và manh động”.

Theo thống kê của cảnh sát Mexico, 6 tháng đầu năm nay, tình trạng bạo lực tại nhiều bang của nước này tăng gần 80%.

Tháng 7 vừa qua, Mexico đã tiến hành một chiến dịch truy quét các phần tử liên quan đến các hoạt động bảo kê, buôn bán ma túy, tiêu diệt 17 tên và bắt giữ hàng chục tên khác./.