Những bức ảnh “gây bão” trên Instagram trong năm 2017

Một con hươu sừng tấm bạch tạng rất hiếm gặp xuất hiện ở Gunnarskog, Varmland, Thụy Điển. Bức ảnh chụp ngày 31/7/2017. Hai người đàn ông đi thuyền trên sông Yamuna ở New Delhi, Ấn Độ cho những chú chim mòng biển ăn. Ảnh chụp ngày 17/11/2017. Ảnh chụp chiếc máy bay bay qua khu vực Guernsey, Wyoming, Mỹ hôm 21/8/2017 trong ngày nhật thực toàn phần. Chiếc máy bay chở khách chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở London, Anh hôm 5/10/2017, phía sau là mặt trăng cực lớn. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đi nghỉ dưỡng tại Caribê với tỷ phú người Anh Richard Branson tháng 2/2017. Người dân ngắm nhìn những tảng băng trôi đầu tiên trôi qua khu vực South Shore gần Ferryland, Newfoundland, Canada ngày 16/4/2017. Bé Hosne Ara, 4 tuổi, người Rohingya tại trại tị nạn Kutupalong gần Cox's Bazar, Bangladesh ngày 5/11/2017. Hình ảnh nhật thực toàn phần hôm 21/8/2017 ở khu vực đỉnh Carroll Rim Trail, Painted Hills, gần Mitchell, Oregon, Mỹ. Bé gái Iraq phải cùng gia đình rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội với các phần tử IS gần Badush, Iraq diễn ra ác liệt, ngày 16/3/2017. Mặt trăng mọc phía trên Đền Poseidon ở Cape Sounion, phía đông Athens, Hy Lạp, ngày 8/7/2017. Người đàn ông gào khóc bế cô con gái chạy khỏi khu vực do IS kiểm soát ở Mosul, Iraq. Bức ảnh chụp ngày 4/3/2017. Người Hồi giáo tụ tập để cầu nguyện tại sân bay quốc tế Dallas, phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Tổng Mỹ Donald Trump. Ảnh chụp ngày 29/1/2017. Cảnh tranh giành mua đồ điện tử giảm giá dịp “thứ Sáu đen tối” ở Sao Paulo, Brazil. Mọi người leo lên dây sau khi thiết lập một kỷ lục nhảy cầu tại Hortolandia, Brazil ngày 22/10/2017. Tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại kỳ phùng địch thủ Rafael Nadal tại chung kết giải Australian Open, Melbourne, Australia, ngày 29/1/2017. Một nhà hoạt động nước ngoài tranh cãi với binh sĩ Israel trong cuộc biểu tình tại thành phố Hebron của khu Bờ Tây vào ngày 24/2/2017. Chiếc máy bay DC-10 làm nhiệm vụ dập đám cháy rừng ở Orange, California, Mỹ, ngày 9/10/2017. Anh Ammar Hammasho đến từ Syria, tị nạn ở Síp, hôn tay những đứa con của mình qua hàng rào một trại tị nạn ở Kokkinotrimithia, ngoại vi Nicosia, Síp, ngày 10/9/2017. Chú chó Mali của quân đội Anh và người quản lý của chú, Thượng sĩ Daniel Hatley trong buổi trao tặng huân chương cho Mali vì chú lập được nhiều chiến công ở khi làm nhiệm vụ Afghanistan. Người đàn ông khỏa thân gây rối tại giải vô địch điền kinh tế giới ở London, Anh, ngày 5/8/2017. Một chú chó cho 4 chú hổ sơ sinh bú tại khu bảo vệ động vật hoang dã Xixiakou ở Rongcheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 14/6/2017. Cậu thanh niên mang theo chú mèo cưng tới lễ hội hoa anh đào tại Đại học Tongji ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 4/4/2017. Một vị khách tham quan trong bộ trang phục T.rex trong khu vực toilet của London Comic Con, trung tâm triển lãm ExCel ở đông London, Anh, ngày 27/10/2017./.

