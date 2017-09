Phiến quân Philippines bắt giữ nhiều con tin làm “lá chắn sống”

Tổng thống Philippines Duterte hôm qua tuyên bố sẽ không ngần ngại mở rộng việc áp đặt tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc để ngăn chặn các vụ tấn công của phiến quân liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông báo của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra trong bối cảnh nhiều tay súng của nhóm phiến quân Maute – từng tuyên thệ trung thành với IS vẫn bám trụ tại thành phố Marawi, miền nam Philippines, dù đã bị quân đội đánh bại.

Nhóm phiến quân tại Philippines tuyên bố trung thành với IS và bắt giữ nhiều con tin làm "lá chắn sống". (Ảnh: AP)

Nguồn tin từ quân đội cho biết, phiến quân đang giam giữ khoảng 20 đến 30 con tin và sẵn sàng sử dụng con tin làm "lá chắn sống" hoặc đối tượng đánh bom liều chết. Khi trả lời câu hỏi về việc chính phủ có thương lượng với phiến quân để giải cứu con tin hay không, ông Duterte khẳng định cuộc thương lượng như vậy không bao giờ xảy ra và yêu cầu phiến quân đầu hàng.

Ông Duterte cho hay: “Tôi yêu cầu các phần tử phiến loạn không nên phạm thêm sai lầm nữa. Tôi không do dự kéo dài tình trạng thiết quân luật và bắt giữ tất cả những đối tượng tình nghi. Tôi sẽ huy động cảnh sát và các lực lượng vũ trang trong cuộc chiến này.”

Tổng thống Duterte cảnh báo nếu tiếp tục kháng cự, các phần tử phiến loạn sẽ bị tiêu diệt. Tổng thống Duterte buộc phải tuyên bố áp đặt lệnh thiết quân luật ở miền nam hôm 23/5 sau khi các tay súng cam kết trung thành với IS chiếm thành phố Marawi.

Lực lượng an ninh Philippines đang tích cực thực hiện chiến dịch tiêu diệt các phần tử này. Giao tranh cho đến nay đã làm hơn 800 người thiệt mạng. Hiện, lực lượng an ninh đang lên kế hoạch giải phóng hoàn toàn Marawi vào cuối tháng 9 này./.

Đột phá trong cuộc chiến chống IS của chính phủ Syria VOV.VN - Quân đội Syria đã chọc thủng vòng vây của IS ở khu vực Đông tỉnh Deir al-Zour của nước này, mở ra cơ hội tiêu diệt hoàn toàn IS trên các chiến trường.